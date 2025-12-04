Bukan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Kena Mental Gara-Gara Alex Marquez

PENGAMAT MotoGP, Chicho Lorenzo, menilai Francesco Bagnaia kena mental bukan karena Marc Marquez. Melainkan, pria asal Italia itu terpukul dengan hasil-hasil bagus yang dicapai Alex Marquez!

Kiprah Bagnaia di MotoGP 2025 cukup menyedihkan. Kendati bisa dua kali menang dan enam kali naik podium, ia harus finis di posisi lima pada klasemen akhir MotoGP 2025.

1. Bukan karena Marc Marquez

Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Hal itu tidak terlepas dari hasil-hasil buruk yang diterimanya sepanjang musim lalu. Padahal, Bagnaia sempat konsisten di awal-awal musim dan bertarung dengan Marc Marquez serta Alex Marquez.

Anggapan liar pun muncul, mental Bagnaia terpukul gara-gara jadi rekan setim Marc Marquez. Sebab, untuk pertama kali dalam kariernya, ia harus menghadapi pembalap sekaliber The Baby Alien.

Namun, teori menarik diungkap Chicho Lorenzo. Ayah dari Jorge Lorenzo itu menilai Bagnaia terpukul bukan karena Marc Marquez tapi Alex Marquez.

“Saya pikir yang benar-benar menenggelamkan Bagnaia adalah Alex Marquez, dengan motor tim satelit, bersama tim satelit, berhasil mencatat hasil bagus,” kata Lorenzo, mengutip dari Motosan, Kamis (3/12/2025).