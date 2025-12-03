Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2025: Sempat Jadi Pesaing Marc Marquez, Marco Bezzecchi Merasa Cuma Layak Diberi Nilai 7

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |01:17 WIB
MotoGP 2025: Sempat Jadi Pesaing Marc Marquez, Marco Bezzecchi Merasa Cuma Layak Diberi Nilai 7
Marco Bezzecchi tak berani memberi penilaian lebih tinggi soal kiprahnya di MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARCO Bezzecchi tak berani memberi penilaian lebih tinggi soal kiprahnya di MotoGP 2025. Kendati sempat menjadi pesaing Marc Marquez, rider Aprilia Racing itu merasa cuma layak diberi angka 7.

MotoGP 2025 seperti jadi musim terbaik buat Bezzecchi sejak naik kelas pada 2023. Ia kembali finis di posisi 3 pada klasemen akhir musim, seperti saat debut dua tahun lalu.

1. Sempat Kesulitan

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Namun, Bezzecchi tak mengawali MotoGP 2025 dengan apik. Ia kesulitan menembus 5 besar meski membuat kejutan dengan memenangi MotoGP Inggris 2025.

Peruntungannya mulai membaikl pada paruh kedua MotoGP 2025. Ia merebut 2 kemenangan dan 8 podium dalam 12 seri! Jangan lupa, Bezzecchi bersaing sengit dengan Marquez mulai seri ke-10 sampai 17.

Bezzecchi finis posisi 3 di klasemen akhir MotoGP 2025 dengan raihan 353 poin. Ini adalah koleksi angka terbaiknya di kelas premier. Lantas, berapa nilai yang layak untuk musimnya?

“Saya akan memberi nilai 6,5 atau 7 (dari 10),” kata Bezzecchi, dikutip dari Crash, Rabu (3/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
