HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Ingin Brad Pitt Perankan Dirinya dalam Film: Kami Mirip!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |00:19 WIB
Valentino Rossi Ingin Brad Pitt Perankan Dirinya dalam Film: Kami Mirip!
Valentino Rossi merasa punya kemiripan dengan Brad Pitt (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
A
A
A

VALENTINO Rossi menginginkan Brad Pitt memerankan dirinya dalam sebuah film bertemakan MotoGP. Legenda hidup balap motor itu merasa punya kemiripan dengan sang aktor.

Pitt belum lama ini membintangi sebuah film tentang F1. Kendati begitu, ia tidak memerankan seorang legenda melainkan tokoh fiksi dalam jalan ceritanya.

1. Film

brad pitt

Karena MotoGP saat ini berada di bawah Liberty Media yang juga memegang hak F1, ada kemungkinan mereka membuat film berlatar belakang ajang balap motor. Perjalanan Rossi tentu bisa diangkat dalam jalan cerita.

The Doctor lalu ditanya soal siapa aktor yang pantas memerankan dirinya. Tanpa ragu, Rossi menjawab Brad Pitt!

“Brad Pitt bisa berperan jadi saya. Dia sudah (berperan) jadi pembalap F1 meski tidak lagi muda,” kata Rossi, mengutip dari Crash, Kamis (4/12/2025).

“Brad akan cocok memerankan saya. Kami mirip,” imbuh pria berpaspor Italia itu.

 

1 2
