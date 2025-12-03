Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Puji Gresini Racing, Agak Kecewa dengan Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |02:21 WIB
Ducati Puji Gresini Racing, Agak Kecewa dengan Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2025
Ducati memuji kinerja apik Gresini Racing tapi kecewa dengan timnya Valentino Rossi (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengevaluasi dua tim yang sama-sama menggunakan motor Desmosedici GP di MotoGP 2025. Ia memuji kiprah apik Gresini Racing tapi cukup kecewa dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Skuad balap milik Valentino Rossi itu naik kelas menjadi tim satelit resmi Ducati seiring kepergian Pramac Racing ke Yamaha. Mereka pun mendapat fasilitas yang mumpuni dengan satu motor spek pabrikan (Fabio Di Giannantonio) plus satu GP24 (Franco Morbidelli).

1. Independen

Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, dan Alex Marquez di podium MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Sementara, Gresini Racing masih berstatus tim independen. Kedua pembalapnya, yakni Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, sama-sama memakai GP24. Tapi dari segi hasil, mereka lebih cemerlang!

Alex Marquez finis kedua di klasemen akhir MotoGP 2025 dengan tiga kemenangan dan sembilan podium. Lalu, Fermin Aldeguer yang berstatus rookie, merebut satu kemenangan dan dua podium.

“Alex mengonfirmasi dia adalah pembalap top. Tim Gresini sejak awal menunjukkan mereka adalah tim yang fantastis karena memenangi balapan setiap tahun dengan beberapa pembalap berbeda,” puji Tardozzi, mengutip dari Crash, Rabu (3/12/2025).

“Fermin saya pikir cukup mengejutkan kami. Kami berinvestasi padanya jadi itu artinya kami percaya padanya. Pada akhirnya, saya merasa dia membalas dengan lebih dari yang kami harapkan,” tukas pria asal Italia itu.

 

