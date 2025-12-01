Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kata Marco Bezzecchi soal Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |21:14 WIB
Kata Marco Bezzecchi soal Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025
Marco Bezzecchi mengungkapkan pandangannya soal dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MARCO Bezzecchi mengungkapkan pandangannya soal dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, pembalap tim Ducati Lenovo itu sedang dalam kondisi fisik terbaiknya dan didukung oleh motor yang kencang.

Tak bisa dipungkiri, Marquez sangat mendominasi MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil meraih total 11 kemenangan Grand Prix dan 15 kemenangan Sprint Race. 

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dengan total kemenangan itu, Marquez sukses mengamankan gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya. Hebatnya, gelar juara itu dia dapat disaat kompetisi masih menyisakan lima seri balapan, tepatnya usai GP Jepang 2025.

1. Memang Trengginas

Bezzecchi mengakui Marquez memang tampil trengginas di MotoGP 2025. Ia kagum dengan konsistensi hasil yang dicatatkan sang pesaing.

“Kalau tidak salah, dia memenangkan dua balapan dalam satu akhir pekan sebanyak 10 kali; mungkin 11. Dan banyak sprint. Tidak peduli di mana kami balapan, dia selalu finis tiga besar, kalau tidak pertama,” kata Bezzecchi, dipetik dari Motosan, Senin (1/12/2025). 

“Di akhir pekan yang kacau, seperti Assen (GP Belanda), dia jatuh dua kali di Jumat, lalu saat kualifikasi mengambil risiko, melakukan apa yang harus dia lakukan, dan memenangkan dua balapan,” sambung rider Aprilia Racing itu.

 

Halaman: 1 2
1 2
