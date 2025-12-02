Penyebab Marc Marquez Sulit Ditaklukkan Rivalnya di MotoGP 2025

FRANCESCO Guidotti tahu penyebab Marc Marquez sulit ditaklukkan rivalnya di MotoGP 2025. Ia melihat pembalap berusia 32 tahun itu kini tidak lagi impulsive seperti ketika lebih muda.

Marquez memang berjaya dalam MotoGP 2025 karena berhasil menjadi juara. Itu adalah gelar ketujuhnya dalam balap motor bergengsi di dunia tersebut.

1. Kedewasaan

Guidotti mengatakan Marquez terus berkembang baik kedewasaan dan kualitasnya. Dua aspek itu membuat pembalap tersebut selalu tampil dengan performa terbaiknya saat turun balap.

"Pembalap Spanyol itu telah mengambil langkah definitif dalam kedewasaannya," ujar Guidotti dilansir dari Motosan, Selasa (2/12/2025).

"Dia praktis telah mengambil langkah terakhir kedewasaan yang telah dicapainya melalui semua kesulitannya, bukan? Itu benar-benar sentuhan akhir," sambung pria asal Italia itu.