HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Sulit Ditaklukkan Rivalnya di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |15:52 WIB
Penyebab Marc Marquez Sulit Ditaklukkan Rivalnya di MotoGP 2025
Penyebab Marc Marquez sulit ditaklukkan rivalnya di MotoGP 2025 diungkap Francesco Guidotti (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

FRANCESCO Guidotti tahu penyebab Marc Marquez sulit ditaklukkan rivalnya di MotoGP 2025. Ia melihat pembalap berusia 32 tahun itu kini tidak lagi impulsive seperti ketika lebih muda.

Marquez memang berjaya dalam MotoGP 2025 karena berhasil menjadi juara. Itu adalah gelar ketujuhnya dalam balap motor bergengsi di dunia tersebut.

1. Kedewasaan

Marc Marquez dapat kejutan setibanya di Lombok. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

Guidotti mengatakan Marquez terus berkembang baik kedewasaan dan kualitasnya. Dua aspek itu membuat pembalap tersebut selalu tampil dengan performa terbaiknya saat turun balap.

"Pembalap Spanyol itu telah mengambil langkah definitif dalam kedewasaannya," ujar Guidotti dilansir dari Motosan, Selasa (2/12/2025).

"Dia praktis telah mengambil langkah terakhir kedewasaan yang telah dicapainya melalui semua kesulitannya, bukan? Itu benar-benar sentuhan akhir," sambung pria asal Italia itu.

 

Halaman:
1 2
