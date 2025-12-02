Marco Bezzecchi Pelajari Kunci Sukses Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025

Marco Bezzecchi muncul sebagai pesaing kuat buat Marc Marquez di paruh kedua musim MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@aprilia)

MARCO Bezzecchi muncul sebagai pesaing kuat buat Marc Marquez di paruh kedua musim MotoGP 2025. Pembalap tim Aprilia Racing itu belajar banyak hal dari persaingannya di lintasan.

Marquez tampil dominan di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu merebut 11 kemenangan di balapan utama dan 15 di Sprint Race dari 22 seri.

Bahkan, Marquez sempat mencatatkan 10 kali kemenangan ganda dan 7 di antaranya dicatatkan secara beruntun! Alhasil, ia sukses jadi juara dunia di MotoGP 2025 meski menyisakan 5 seri.

1. Belajar Banyak

Bezzecchi belajar banyak dari persaingannya itu. Ia paham kunci sukses Marquez jadi juara dunia adalah selalu berusaha mencetak hasil yang konsisten.

“Jika saya tidak salah, dia memenangi balapan ganda di akhir pekan 10 atau 11 kali. Juga banyak memenangi balapan Sprint. Tanpa kita sadari, dia selalu finis di 3 besar jika tidak jadi pemenang,” kata Bezzecchi, mengutip dari Motosan, Selasa (2/12/2025).

“Di akhir-akhir pekan yang tak terduga seperti di Assen (MotoGP Belanda), di mana dia jatuh dua kali pada latihan hari Jumat, dia mengambil risiko saat kualifikasi dan melakukan apa yang dibutuhkan untuk mencatat kemenangan ganda. Dia selalu seperti itu,” puji pria asal Italia tersebut.