Bukan Disengaja, Marco Bezzecchi Ungkap Alasan Selebrasi Cium Motor Ala Rossi di MotoGP Valencia 2025

VALENCIA – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, merayakan kemenangannya di MotoGP Valencia 2025 dengan selebrasi khas yang mengingatkan pada legenda Valentino Rossi, yakni mencium motor. Bezzecchi kemudian menjelaskan perayaan penuh emosi itu sebenarnya dilakukan secara tidak sengaja dan merupakan refleks murni.

1. Selebrasi Spontan

Marco Bezzecchi berhasil menjuarai seri balapan penutup musim ini. Ia sukses meraih podium pertama di irku Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada Minggu 16 November 2025 kemarin.

Kemenangan ini adalah kemenangan beruntun setelah sebelumnya Bezzecchi juga berjaya di seri balapan Portugal. Dengan hasil ini, pembalap asal Italia tersebut berhasil mengunci posisi ketiga di klasemen akhir musim dengan koleksi 353 poin.

Usai mengamankan kemenangan manis tersebut, Bezzecchi melakukan selebrasi yang sangat mirip dengan aksi ikonik Valentino Rossi, yakni saat The Doctor mencium motornya usai meraih kemenangan pertama bersama Yamaha di Welkom, Afrika Selatan. Namun, Bezzecchi membantah bahwa ia meniru aksi tersebut secara sengaja.

"Sejujurnya, saya tidak memikirkan Welkom (dengan perayaan seperti Valentino Rossi), itu sebenarnya hal konyol yang sudah lama ingin dilakukan. Hanya saja, di Portimao saya lupa melakukannya karena terbawa emosi," ungkap Bezzecchi, dilansir dari Motosan, Senin (17/11/2025).

Marco Bezzecchi

"Itu adalah kemenangan yang sangat indah [di Portimão], bukan berarti kemenangan ini tidak indah, tetapi saat itu saya tidak melakukannya dan, untungnya, hari ini saya bisa melakukannya, tetapi bukan karena alasan itu," tambahnya.

2. Apresiasi untuk Aprilia Racing

Selama musim ini, Bezzecchi menjadi andalan utama Aprilia Racing setelah rekan setimnya, Jorge Martin, kerap absen karena cedera. Meskipun mengakui sering merasa sendirian akibat cedera Martin, Bezzecchi menegaskan bahwa hubungannya dengan tim Aprilia Racing semakin erat dan baik.