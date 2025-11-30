PBSI Patok Target Amankan Lebih dari Satu Gelar Juara di Indonesia Masters 2026

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Ricky Subagja, mengungkapkan target ambisius yang diberikan kepada para atlet bulu tangkis Indonesia di turnamen Indonesia Masters 2026. Sebagai tuan rumah, PBSI berharap para wakil Merah Putih mampu merebut lebih dari satu gelar juara dalam turnamen berlevel Super 500 tersebut.

Gelaran Indonesia Masters 2026 akan kembali dihelat di venue legendaris Istora Senayan, Jakarta. Turnamen bergengsi awal tahun itu dijadwalkan berlangsung pada 20 sampai 25 Januari 2026 mendatang.

PBSI ingin para atletnya menunjukkan prestasi terbaik di turnamen awal tahun ini. Karena itu, federasi mengincar perolehan lebih dari satu gelar juara diharapkan bisa didapatkan oleh wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2026.

1. Optimisme di Sektor Ganda Putra dan Atlet Pratama

“Sampai saat ini PBSI ingin terus meningkatkan prestasi dari atlet pratama dan utama. Khususnya di Indonesia Masters 2026, semangat atlet kita ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa lebih dari satu gelar di Istora nanti,” kata Ricky di Jakarta, dikutip Minggu (30/11/2025).

Ricky cukup optimistis dengan target tersebut. Keyakinannya muncul setelah ia melihat langsung antusiasme dan semangat tinggi para atletnya menyambut Indonesia Masters 2026. Menurutnya, atlet Indonesia masih sangat diperhitungkan di panggung dunia.

Fajar/Fikri bersama Raymond/Nikolaus. (Foto: PBSI)

“Semangatnya bisa kita lihat sendiri. Tapi juga sektor di Indonesia Masters, kami berharap bisa maksimal dan tidak boleh lepas di ganda putra untuk bisa meraih gelar. Selebihnya semangat para pemain semoga bisa lebih dari itu,” sambung Ricky.

"Indonesia memiliki tempat yang istimewa di peta bulutangkis internasional karena tradisi dan kecintaan yang kuat. Ini menjadikan bulutangkis bukan hanya menyajikan kompetisi tapi juga identitas Indonesia itu sendiri," tambahnya.