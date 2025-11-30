Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Patok Target Amankan Lebih dari Satu Gelar Juara di Indonesia Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |00:01 WIB
PBSI Patok Target Amankan Lebih dari Satu Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
Sekjen PBSI, Ricky Subagja. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Ricky Subagja, mengungkapkan target ambisius yang diberikan kepada para atlet bulu tangkis Indonesia di turnamen Indonesia Masters 2026. Sebagai tuan rumah, PBSI berharap para wakil Merah Putih mampu merebut lebih dari satu gelar juara dalam turnamen berlevel Super 500 tersebut.

Gelaran Indonesia Masters 2026 akan kembali dihelat di venue legendaris Istora Senayan, Jakarta. Turnamen bergengsi awal tahun itu dijadwalkan berlangsung pada 20 sampai 25 Januari 2026 mendatang.

PBSI ingin para atletnya menunjukkan prestasi terbaik di turnamen awal tahun ini. Karena itu, federasi mengincar perolehan lebih dari satu gelar juara diharapkan bisa didapatkan oleh wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2026.

1. Optimisme di Sektor Ganda Putra dan Atlet Pratama

“Sampai saat ini PBSI ingin terus meningkatkan prestasi dari atlet pratama dan utama. Khususnya di Indonesia Masters 2026, semangat atlet kita ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa lebih dari satu gelar di Istora nanti,” kata Ricky di Jakarta, dikutip Minggu (30/11/2025).

Ricky cukup optimistis dengan target tersebut. Keyakinannya muncul setelah ia melihat langsung antusiasme dan semangat tinggi para atletnya menyambut Indonesia Masters 2026. Menurutnya, atlet Indonesia masih sangat diperhitungkan di panggung dunia.

Fajar/Fikri bersama Raymond/Nikolaus. (Foto: PBSI)
Fajar/Fikri bersama Raymond/Nikolaus. (Foto: PBSI)

“Semangatnya bisa kita lihat sendiri. Tapi juga sektor di Indonesia Masters, kami berharap bisa maksimal dan tidak boleh lepas di ganda putra untuk bisa meraih gelar. Selebihnya semangat para pemain semoga bisa lebih dari itu,” sambung Ricky.

"Indonesia memiliki tempat yang istimewa di peta bulutangkis internasional karena tradisi dan kecintaan yang kuat. Ini menjadikan bulutangkis bukan hanya menyajikan kompetisi tapi juga identitas Indonesia itu sendiri," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744//ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729//zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186717//marwan_faza_bersama_aisyah_salsabila-T6pe_large.jpg
Hasil Semifinal Syed Modi India International 2025: Dihentikan Wakil Thailand, Marwan/Aisyah Gagal ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186709//dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-Nej6_large.jpg
Hasil Semifinal Syed Modi India International 2025: Hajar Wakil Tuan Rumah, Dejan/Bernadine Lolos ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186590//pbsi_siap_memenuhi_target_2_medali_emas_di_sea_games_2025_yang_dicanangkan_kemenpora_ri-HdKt_large.jpg
PBSI Siap Penuhi Target 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Kemenpora RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186598//sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-dKrO_large.jpg
PBSI Masukkan Gregoria Mariska dan Sabar/Reza ke Skuad SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement