PBSI Masukkan Gregoria Mariska dan Sabar/Reza ke Skuad SEA Games 2025!

JAKARTA – PBSI dan Kemenpora RI menambahkan nama Gregoria Mariska Tunjung dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani ke dalam skuad untuk SEA Games 2025. Apalagi, bulu tangkis ditargetkan meraih dua medali emas.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengatakan telah melakukan pertemuan dengan tim Kemenpora untuk melakukan final review. Mereka juga mengevaluasi hasil pemantauan performa atlet serta kesiapan fisik dan mental para pemain.

1. Gregoria Mariska Tunjung dan Sabar/Reza

Berdasarkan hasil final review tersebut, diputuskan untuk melakukan penambahan pemain pada longlist SEA Games 2025 di dua nomor. Penambahan itu, yakni Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri) dan Sabar Karyaman Gutama/ Moh Reza Pahlevi (Ganda Putra).

Eng mengatakan, penambahan nama ini dilakukan dengan pertimbangan teknis dan strategis agar tim Indonesia memiliki komposisi terbaik. Tentunya hal itu dilakukan guna memenuhi target dua medali emas di ajang SEA Games 2025.

"Hal ini merupakan langkah kami untuk berkomitmen dan mendukung penuh program dan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam mewujudkan target nasional perolehan dua medali emas di ajang SEA Games 2025,” papar Eng dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Eng menjelaskan nama Fajar Alfian/Shohibul Fikri serta Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie juga sudah dimasukkan. Sayangnya, mereka tidak bisa memperkuat tim di SEA Games 2025.

Fajar sudah terjadwal untuk acara pernikahan sementara Fikri hendak menjalani Umroh. Lalu Anthony Ginting bertepatan dengan jadwal untuk menantikan kelahiran buah hatinya.

Sementara itu, Jonatan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk recovery. Ia juga dalam persiapan menuju BWF World Tour Finals 2025.