Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2026 Siap Bergulir, Jumlah Hadiah Naik tapi Harga Tiket Turun!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |16:04 WIB
Indonesia Masters 2026 Siap Bergulir, Jumlah Hadiah Naik tapi Harga Tiket Turun!
Indonesia Masters 2026 siap bergulir di Istora Senayan pada 20-25 Januari (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia Masters 2026 siap bergulir di Istora Senayan, Jakarta, 20-25 Januari. Jumlah hadiah akan naik tapi harga tiket dipastikan turun dibandingkan edisi 2025.

PBSI kembali berkolaborasi dengan Daihatsu dalam gelaran Indonesia Masters 2026. Kolaborasi kedua pihak masih terjaga hingga saat ini sejak 2018.

1. Hadiah Naik

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Yang menarik pada edisi kali ini, total hadiah turnamen berlevel Super 500 itu naik menjadi USD00 ribu atau senilai Rp8,3 miliar. Sementara di edisi 2025, total hadiahnya sebesar USD475 ribu atau senilai dengan Rp7,5 miliar. 

Tak hanya itu saja, harga jual tiket Indonesia Masters 2026 juga menurun drastis dibanding edisi sebelumnya. Contoh misalnya harga tiket untuk partai final di hari terakhir. 

Untuk kategori reguler pada harga normal hanya dipatok Rp300 ribu dan Presale senilai Rp250 ribu. Kemudian kategori VIP pada harga normal dibanderol Rp650 ribu dan untuk presale hanya Rp550 ribu.

2. Harga Ekonomis

Harga tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan edisi 2025. Harga tiket final untuk kategori reguler pada harga normal senilai Rp450 ribu dan presale Rp410 ribu ketika itu. Kategori VIP harga normal sebesar Rp1,1 juta dan presale Rp1 juta. 

“Kami berharap masyarakat berbondong-bondong datang ke Istora. Mungkin akan berbeda, kami ingin memberi fasilitas yang mudah untuk bisa datang ke Istora,” kata Achmad Budiharto selaku Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Masters 2026, di Jakarta, Kamis (27/11/2025). 

“Kami ingin mengemas ajang ini dengan baik dan pastinya memberi harga yang paling ekonomis. Harga yang dipasang akan sangat terjangkau. Nantinya untuk tiket ajang ini mulai dijual tanggal 19 Desember harganya sangat familiar,” sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186144//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-E9hu_large.jpg
Raymond/Nikolaus dan Rachel/Febi Berjaya di Australia Open 2025, Bukti Pembinaan di Jalur yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184291//rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum_lolos_16_besar_australia_open_2025_pbsi-iruo_large.jpg
Hasil Australia Open 2025: Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum Bungkam Gronya Sommerville/Angela Yu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184139//pbsi_memutuskan_menarik_gregoria_mariska_dari_ajang_australia_open_2025-Zjfs_large.jpg
PBSI Tarik Gregoria Mariska dari Australia Open 2025, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183844//huang_yaqiong-98Oe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Sukses Lewati Gelar Marcus/Kevin di Indonesia Masters
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183535//jonatan_christie-A5Ml_large.jpg
Dianggap Lebih Berprestasi Usai Keluar Pelatnas PBSI, Ini Jawaban Berkelas Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/40/3183317//jonatan_christie_menceritakan_suka_dukanya_keluar_dari_pelatnas_pbsi-bzK8_large.jpg
Jonatan Christie Cerita Suka Duka Keluar dari Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement