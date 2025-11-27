Indonesia Masters 2026 Siap Bergulir, Jumlah Hadiah Naik tapi Harga Tiket Turun!

Indonesia Masters 2026 siap bergulir di Istora Senayan pada 20-25 Januari (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Indonesia Masters 2026 siap bergulir di Istora Senayan, Jakarta, 20-25 Januari. Jumlah hadiah akan naik tapi harga tiket dipastikan turun dibandingkan edisi 2025.

PBSI kembali berkolaborasi dengan Daihatsu dalam gelaran Indonesia Masters 2026. Kolaborasi kedua pihak masih terjaga hingga saat ini sejak 2018.

1. Hadiah Naik

Yang menarik pada edisi kali ini, total hadiah turnamen berlevel Super 500 itu naik menjadi USD00 ribu atau senilai Rp8,3 miliar. Sementara di edisi 2025, total hadiahnya sebesar USD475 ribu atau senilai dengan Rp7,5 miliar.

Tak hanya itu saja, harga jual tiket Indonesia Masters 2026 juga menurun drastis dibanding edisi sebelumnya. Contoh misalnya harga tiket untuk partai final di hari terakhir.

Untuk kategori reguler pada harga normal hanya dipatok Rp300 ribu dan Presale senilai Rp250 ribu. Kemudian kategori VIP pada harga normal dibanderol Rp650 ribu dan untuk presale hanya Rp550 ribu.

2. Harga Ekonomis

Harga tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan edisi 2025. Harga tiket final untuk kategori reguler pada harga normal senilai Rp450 ribu dan presale Rp410 ribu ketika itu. Kategori VIP harga normal sebesar Rp1,1 juta dan presale Rp1 juta.

“Kami berharap masyarakat berbondong-bondong datang ke Istora. Mungkin akan berbeda, kami ingin memberi fasilitas yang mudah untuk bisa datang ke Istora,” kata Achmad Budiharto selaku Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Masters 2026, di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

“Kami ingin mengemas ajang ini dengan baik dan pastinya memberi harga yang paling ekonomis. Harga yang dipasang akan sangat terjangkau. Nantinya untuk tiket ajang ini mulai dijual tanggal 19 Desember harganya sangat familiar,” sambungnya.