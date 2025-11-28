Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Siap Penuhi Target 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Kemenpora RI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |22:22 WIB
PBSI Siap Penuhi Target 2 Medali Emas SEA Games 2025 dari Kemenpora RI
PBSI siap memenuhi target 2 medali emas di SEA Games 2025 yang dicanangkan Kemenpora RI (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEKRETARIS Jenderal PBSI (Sekjen PBSI), Ricky Soebagja, menyatakan pihaknya siap memenuhi target dua medali emas SEA Games 2025 yang dicanangkan Kemenpora RI. Apalagi, mereka sudah mempersiapkan pemain dengan program latihan yang terstruktur, sistematis, dan terukur.

SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand. Pesta olahraga Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 9-20 Desember.

1. Dorongan Kuat

Pelatnas PBSI di Cipayung (Foto: PBSI)

Ricky menyampaikan target yang diberikan Menpora menjadi dorongan kuat bagi PBSI. Tentunya itu untuk bekerja lebih disiplin dan profesional. 

"Kami menyambut baik target yang telah ditetapkan pemerintah. Target tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas persiapan,” kata Ricky, dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (28/11/2025).

“Kami ingin memastikan setiap atlet turun dalam kondisi terbaik dan siap memberikan kontribusi maksimal bagi Indonesia,” tegas peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 itu.

Ricky menegaskan pemain dengan performa paling stabil yang akan diturunkan. Tim pelatih dari sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, hingga ganda campuran, telah melakukan evaluasi berkala.

 

1 2
