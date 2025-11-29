Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Kali Runner-Up di Turnamen Super 500, Putri KW Bidik Gelar Juara di Indonesia Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |07:09 WIB
3 Kali Runner-Up di Turnamen Super 500, Putri KW Bidik Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, siap unjuk gigi di Indonesia Masters 2026. Putri KW pun pasang target tinggi di ajang tersebut.

Putri KW bertekad merebut gelar juara pada turnamen BWF level Super 500 tersebut. Dia optimistis bisa mencapai target tersebut pada tahun depan.

Putri KW berjuang lolos ke final BWF World Championships 2025 PBSI

1. Indonesia Masters 2026

Sesuai jadwal, Indonesia Masters 2026 akan kembali digelar di Istora Senayan pada 20-25 Januari 2026. Putri KW sangat antusias menyambut turnamen awal tahun tersebut.

“Pastinya saya sangat antusias menyambut Indonesia Masters 2026 mendatang,” ucap Putri KW di Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).

2. Pasang Target Tinggi

Putri KW pun mengusung target tinggi yakni merebut gelar juara di ajang tersebut. Menurutnya, ini menjadi panggung yang tepat untuknya membuktikan diri.

“Untuk goals-nya saya kepingin juara di Indonesia Masters 2026. Karena saya merasa sudah tiga kali runner up di Super 500,” ungkap Putri KW.

“Saya ingin menunjukkan kalau saya juga bisa menjadi juara di Indonesia,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
