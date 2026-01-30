Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Ternyata Jago Bahasa Indonesia, Nomor 1 Keturunan Tanah Air!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |02:01 WIB
2 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Ternyata Jago Bahasa Indonesia, Nomor 1 Keturunan Tanah Air!
Tunggal putri asal Belgia, Lianne Tan. (Foto: Instagram/liannetan20)
A
A
A

ADA 2 pebulu tangkis supercantik dunia yang ternyata jago Bahasa Indonesia yang menarik untuk dibahas. Kepopuleran bulu tangkis di Indonesia tidak hanya memikat lewat atmosfer pertandingannya yang luar biasa, tetapi juga budayanya.

Menariknya, daya tarik ini membuat sejumlah pebulu tangkis top dunia jatuh hati hingga memutuskan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bukan sekadar kata-kata dasar, para atlet perempuan ini bahkan ada yang menggunakannya untuk berkomunikasi secara taktis di lapangan hingga berbincang santai dengan warga lokal.

Fenomena ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia telah mendunia di kalangan raksasa tepok bulu. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Ternyata Jago Bahasa Indonesia:

1. Lianne Tan

Nama Lianne Tan mendadak menjadi perbincangan hangat pecinta bulu tangkis Tanah Air saat gelaran Olimpiade Tokyo 2020. Tunggal putri asal Belgia ini tertangkap kamera sedang berdiskusi secara fasih menggunakan bahasa Indonesia dengan pelatihnya, Indra Bagus Ade Candra.

Lianne Tan
Lianne Tan

Momen unik tersebut terjadi saat ia berhadapan dengan wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Ternyata, kelancaran Lianne dalam berbahasa Indonesia bukanlah hal yang mengherankan.

Usut punya usut, atlet berparas menawan ini memang memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga bahasa tersebut sudah akrab di telinganya sejak lama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/40/3198330/mia_audina-0rfk_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Mia Audina, si Anak Ajaib yang Menolak Tanding di Indonesia Usai Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/40/3198255/kurniahu_gideon-jkRB_large.jpg
Kabar Duka: Ayah Marcus Gideon, Kurniahu Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198196/atlet_pb_djarum_terima_total_bonus_tembus_rp512_juta-XGK6_large.jpg
Atlet Bulu Tangkis PB Djarum Diguyur Bonus Rp512 Juta Setelah Berprestasi di Ajang Nasional dan Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198061/gronya_somerville-f58a_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik dan Keturunan Bangsawan Gronya Somerville yang Berteman dengan Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198007/susy_susanti-Wjnp_large.jpg
Kisah Susy Susanti: Sang Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Gagal Taklukkan Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197861/berikut_dua_atlet_bulu_tangkis_indonesia_yang_memutuskan_bela_australia-K3do_large.jpg
2 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Bela Australia, Nomor 1 Sempat Bikin Drama!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement