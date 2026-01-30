2 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Ternyata Jago Bahasa Indonesia, Nomor 1 Keturunan Tanah Air!

ADA 2 pebulu tangkis supercantik dunia yang ternyata jago Bahasa Indonesia yang menarik untuk dibahas. Kepopuleran bulu tangkis di Indonesia tidak hanya memikat lewat atmosfer pertandingannya yang luar biasa, tetapi juga budayanya.

Menariknya, daya tarik ini membuat sejumlah pebulu tangkis top dunia jatuh hati hingga memutuskan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bukan sekadar kata-kata dasar, para atlet perempuan ini bahkan ada yang menggunakannya untuk berkomunikasi secara taktis di lapangan hingga berbincang santai dengan warga lokal.

Fenomena ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia telah mendunia di kalangan raksasa tepok bulu. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Ternyata Jago Bahasa Indonesia:

1. Lianne Tan

Nama Lianne Tan mendadak menjadi perbincangan hangat pecinta bulu tangkis Tanah Air saat gelaran Olimpiade Tokyo 2020. Tunggal putri asal Belgia ini tertangkap kamera sedang berdiskusi secara fasih menggunakan bahasa Indonesia dengan pelatihnya, Indra Bagus Ade Candra.

Lianne Tan

Momen unik tersebut terjadi saat ia berhadapan dengan wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Ternyata, kelancaran Lianne dalam berbahasa Indonesia bukanlah hal yang mengherankan.

Usut punya usut, atlet berparas menawan ini memang memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga bahasa tersebut sudah akrab di telinganya sejak lama.