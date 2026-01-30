Advertisement
Kisah Aksi Gokil Mohammad Ahsan, Menang di Hong Kong Open 2023 meski Tersiksa Sakit Perut

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |15:25 WIB
Kisah Aksi Gokil Mohammad Ahsan, Menang di Hong Kong Open 2023 meski Tersiksa Sakit Perut
Simak kisah aksi gokil Mohammad Ahsan yang bermain dengan menahan rasa sakit di perutnya (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
KISAH aksi gokil Mohammad Ahsan menarik untuk diulas. Sebab, ia bisa menang di Hong Kong Open 2023 meski tersiksa sakit perut.

Mohammad Ahsan merupakan legenda hidup bulu tangkis Indonesia. Sepanjang kariernya sejak dekade 2010 hingga pensiun pada 2025, pemain yang akrab disapa Babah itu punya deretan prestasi mentereng.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. PBSI

Tentu saja, capaian paling manis dari Ahsan adalah tiga kali juara dunia bersama Hendra Setiawan di ganda putra. Skill yang komplet ditambah sikapnya di dalam dan luar lapangan, membuat siapa pun segan serta menaruh hormat.

1. Sakit Perut

Salah satunya terlihat pada Hong Kong Open 2023. Saat melakoni babak 16 besar melawan Chiu Hsiang Chieh/Yang Ming-Tse, perut Ahsan tiba-tiba terasa sakit.

Pria asal Sumatra Selatan itu harus menahan rasa sakit sepanjang pertandingan. Untungnya, Ahsan/Hendra bisa menang 21-19 dan 21-14.

Babah ternyata hari ini kurang enak badan karena salah makan gaes. Ya Allah, syafakallah babah Ahsan,” tulis akun Twitter @yshmne___, mengutip dari Instagram story @yuga_waroeng.

 

