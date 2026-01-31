Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 Hari Ke-3: Aleix Espargaro Lagi-Lagi Tercepat

Aleix Espargaro jadi pembalap tercepat di hari ketiga Tes Shakedown MotoGP 2026 (Foto: X/@AleixEspargaro)

SELANGOR – Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 hari ketiga, Sabtu (31/1/2026) sore WIB, sudah diketahui. Aleix Espargaro lagi-lagi jadi yang tercepat.

Tes ini digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, sejak Kamis 29 Januari 2026. Sesi hanya diikuti oleh pembalap penguji tim pabrikan, rookie, dan pabrikan yang mendapat konsesi.

Maka dari itu, Espargaro yang notabene pembalap tes Honda Racing ikut serta. Ia jadi yang tercepat di hari ketiga dengan waktu 1 menit 57,137 detik.

Menariknya, di posisi kedua dihuni oleh sang adik, Pol Espargaro. Pembalap penguji KTM itu hanya terpaut 0,126 detik dari Aleix Espargaro.

Kemudian posisi tiga hingga lima didominasi para pembalap Yamaha. Fabio Quartararo dan Alex Rins finis posisi ketiga dan keempat, sementara Jack Miller di urutan kelima.

Catatan waktu yang dimiliki Aleix Espargaro hari ini sukses meruntuhkan waktu Jack Miller pada hari kedua. Di hari kedua, Miller menjadi yang tercepat dengan catatan 1 menit 57,908 detik.