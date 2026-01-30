Kisah Kejujuran Mohammad Ahsan, Akui Lihat Shuttlecock Lawan Masuk ke Area Lapangannya di Denmark Open 2019

KISAH kejujuran Mohammad Ahsan menarik untuk diulas. Sebab, ia mengakui shuttlecock lawan masuk ke area lapangannya dalam turnamen Denmark Open 2019.

Mohammad Ahsan merupakan legenda hidup bulu tangkis Indonesia. Sepanjang kariernya sejak dekade 2010 hingga pensiun pada 2025, pemain yang akrab disapa Babah itu punya deretan prestasi mentereng.

Tentu saja, capaian paling manis dari Ahsan adalah tiga kali juara dunia bersama Hendra Setiawan di ganda putra. Skill yang komplet ditambah sikapnya di dalam dan luar lapangan, membuat siapa pun segan serta menaruh hormat.

1. Akui Shuttlecock Lawan Masuk

Salah satu contohnya terjadi pada babak 32 besar Denmark Open 2019. Ketika itu, Ahsan/Hendra menghadapi Goh V Shem/Tan Wee Kiong dan menang 21-16 dan 21-14.

Momen yang bikin kagum terjadi di gim kedua tepatnya saat Ahsan/Hendra unggul 11-8. Pukulan Goh dinyatakan keluar oleh hakim garis.

Namun, Ahsan justru meyakinkan wasit jika pukulan ganda putra Malaysia itu masuk. Aksi pria asal Sumatra Selatan tersebut kemudian membuat perangkat pertandingan mengecek tayangan ulang.