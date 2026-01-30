Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Akhirnya Jajal Sirkuit Mandalika, Valentino Rossi Hanya Selisih 2 Detik dari Francesco Bagnaia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |07:54 WIB
Akhirnya Jajal Sirkuit Mandalika, Valentino Rossi Hanya Selisih 2 Detik dari Francesco Bagnaia!
Valentino Rossi memperlihatkan keahliannya di atas motor masih belum hilang saat menjajal Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

LOMBOK TENGAH – Valentino Rossi memperlihatkan keahliannya di atas motor masih belum hilang saat menjajal Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 29 Januari 2026. Ia hanya tertinggal 2 detik dari Francesco Bagnaia.

Kerinduan penggemar balap motor Tanah Air akan sosok Valentino Rossi sedikit terbayar. Legenda hidup MotoGP itu mengunjungi Sirkuit Mandalika bersama anak-anak VR46 Riders Academy serta tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team pekan ini.

1. Turun dengan Motor Yamaha

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)
Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Awalnya, penggemar hanya mengira kali ini yang datang adalah VR46 Riders Academy seperti Bagnaia dan Marco Bezzecchi serta tim VR46 Racing Team. Ternyata, Rossi ikut dalam rombongan tersebut!

Bahkan, The Doctor ikut mengaspal bersama anak-anak asuhnya itu. Ia turun dengan motor Yamaha YZF-R1 GYTR di Sirkuit Mandalika pada Kamis 29 Januari 2026 pagi WIB.

Itu adalah kali pertama Rossi menjajal Sirkuit Mandalika. Lintasan kebanggaan Indonesia tersebut baru masuk kalender balap pada MotoGP 2022 di saat sang legenda hidup pensiun pada November 2021.

Padahal, Rossi punya basis penggemar yang luar biasa di Indonesia. Kehadirannya pun selalu dinanti meski bukan untuk balapan, termasuk hanya sekadar mendampingi timnya di MotoGP Mandalika.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/38/3198399/valentino_rossi_akhirnya_mengaspal_di_sirkuit_mandalika_valeyellow46-5ztS_large.jpg
Kisah Valentino Rossi Wujudkan Mimpi Pencinta MotoGP di Indonesia Lihat The Doctor Mengaspal di Sirkuit Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/38/3198374/aleix_espargaro_tercepat_di_tes_shakedown_motogp_2026_di_sirkuit_sepang_aleixespargaro-g0ZE_large.jpg
Hasil Tes Shakedown MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang: Aleix Espargaro Tercepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/38/3198239/valentino_rossi_akhirnya_benar_benar_mengaspal_di_sirkuit_internasional_mandalika-EoPQ_large.jpg
Legenda MotoGP Valentino Rossi Akhirnya Mengaspal di Sirkuit Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/38/3198229/jorge_martin_dipastikan_absen_dari_tes_pramusim_motogp_2026_di_malaysia-ngaA_large.jpg
Aprilia Racing Ungkap Penyebab Jorge Martin Absen di Tes Pramusim MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/38/3198064/perhitungan_poin_di_sprint_race_dan_main_race_motogp_2026_marcmarquez93-m1BN_large.jpg
Sistem Perhitungan Poin di MotoGP 2026: Sprint Race dan Main Race Berapa Rincian Angkanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/38/3198130/jorge_martin-HvzB_large.jpg
2 Pembalap yang Absen di Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang Malaysia, Nomor 1 Juara Dunia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement