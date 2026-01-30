Akhirnya Jajal Sirkuit Mandalika, Valentino Rossi Hanya Selisih 2 Detik dari Francesco Bagnaia!

Valentino Rossi memperlihatkan keahliannya di atas motor masih belum hilang saat menjajal Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

LOMBOK TENGAH – Valentino Rossi memperlihatkan keahliannya di atas motor masih belum hilang saat menjajal Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 29 Januari 2026. Ia hanya tertinggal 2 detik dari Francesco Bagnaia.

Kerinduan penggemar balap motor Tanah Air akan sosok Valentino Rossi sedikit terbayar. Legenda hidup MotoGP itu mengunjungi Sirkuit Mandalika bersama anak-anak VR46 Riders Academy serta tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team pekan ini.

1. Turun dengan Motor Yamaha

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Awalnya, penggemar hanya mengira kali ini yang datang adalah VR46 Riders Academy seperti Bagnaia dan Marco Bezzecchi serta tim VR46 Racing Team. Ternyata, Rossi ikut dalam rombongan tersebut!

Bahkan, The Doctor ikut mengaspal bersama anak-anak asuhnya itu. Ia turun dengan motor Yamaha YZF-R1 GYTR di Sirkuit Mandalika pada Kamis 29 Januari 2026 pagi WIB.

Itu adalah kali pertama Rossi menjajal Sirkuit Mandalika. Lintasan kebanggaan Indonesia tersebut baru masuk kalender balap pada MotoGP 2022 di saat sang legenda hidup pensiun pada November 2021.

Padahal, Rossi punya basis penggemar yang luar biasa di Indonesia. Kehadirannya pun selalu dinanti meski bukan untuk balapan, termasuk hanya sekadar mendampingi timnya di MotoGP Mandalika.