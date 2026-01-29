Kisah Pebulu Tangkis Mia Audina, si Anak Ajaib yang Menolak Tanding di Indonesia Usai Pindah ke Belanda

NAMA Mia Audina akan selalu menempati ruang khusus dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Sosok yang dijuluki Anak Ajaib ini pernah menjadi pahlawan nasional sebelum akhirnya mengambil keputusan besar untuk berpindah kewarganegaraan ke Belanda.

Namun, di balik perpindahan paspor tersebut, terselip kisah haru tentang bagaimana ia tetap berusaha menjaga ikatan batin dengan tanah kelahirannya. Lahir di Jakarta pada 22 Agustus 1979, Mia sudah memegang raket sejak usia lima tahun.

Kariernya melesat bak meteor ketika di usia 15 tahun, ia menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam meraih Piala Uber 1994 setelah menumbangkan wakil China, Zhang Ning. Kemenangan dramatis itu melambungkan namanya sebagai suksesor tunggal putri legendaris, Susy Susanti.

1. Polemik Kepindahan ke Belanda

Puncak prestasi Mia untuk Merah Putih semakin nyata saat ia berhasil membawa pulang medali perak pada Olimpiade Atlanta 1996, bahkan melampaui capaian Susy Susanti yang kala itu meraih perunggu. Namun, dinamika hidup membawanya pada persimpangan jalan ketika ia menjalin asmara dan akhirnya menikah dengan Tylio Lobman, seorang pria berkebangsaan Belanda.

Mia Audina Olympic

Keputusannya untuk menetap di Belanda memicu ketegangan dengan PBSI. Mia sebenarnya masih berhasrat membela Indonesia namun dengan syarat berlatih di Belanda, sebuah permintaan yang ditolak keras oleh federasi.

Situasi ini berujung pada keluarnya Mia dari Pelatnas Cipayung. Demi melanjutkan karier bulu tangkisnya, Mia akhirnya resmi berpindah kewarganegaraan dan mulai memperkuat tim nasional Belanda sejak tahun 2000.