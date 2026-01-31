Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Vittinghus dan Mi Instan Indonesia, dari Hadiah Anthony Ginting hingga Wacana Buka Warmindo di Denmark

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |12:04 WIB
Kisah Vittinghus dan Mi Instan Indonesia, dari Hadiah Anthony Ginting hingga Wacana Buka Warmindo di Denmark
Hans Kristian Vittinghus (kiri) jatuh cinta dengan mi instan Indonesia. (Foto: Instagram/hkvittinghus)
DUNIA bulu tangkis tidak hanya soal persaingan sengit di atas lapangan, tetapi banyak hal unik yang melibatkan para pebulutangkis. Salah satunya datang dari tunggal putra senior asal Denmark, Hans-Kristian Vittinghus. Pemain yang dikenal energik ini justru viral karena kecintaannya yang luar biasa terhadap mi instan asal Indonesia.

Kecintaan Vittinghus terhadap makanan ini telah menarik perhatian pencinta bulu tangkis Tanah Air, bahkan memicu saran lucu dari warganet agar ia membuka bisnis Warmindo (Warung Makan yang kerap jual mi instan) di negara asalnya. Kisah cinta Vittinghus dan mi instan Indonesia ini bermula dari momen persahabatan yang terjadi pada tahun 2021.

1. Hadiah Tak Terduga dari Ginting

Kedekatan Vittinghus dengan mi instan bermula dari gestur terima kasih Anthony Sinisuka Ginting. Pada Januari 2021, saat ajang Thailand Open berlangsung, Vittinghus secara tidak langsung membantu Ginting lolos ke BWF World Tour Finals 2020.

Kepastian itu didapat setelah Vittinghus berhasil menumbangkan Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) di babak perempatfinal. Kemenangan dramatis tersebut menjadi kunci yang mengamankan posisi Ginting di turnamen bergengsi akhir tahun tersebut.

Sebagai bentuk apresiasi, Ginting memberikan hadiah beberapa bungkus mi instan kepada Vittinghus. Momen pemberian hadiah ini pun mendadak viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan badminton lovers Indonesia.

Anthony Ginting dan Hans-Kristian Vittinghus. Djarum Badminton
Anthony Ginting dan Hans-Kristian Vittinghus. Djarum Badminton

2. Ide Bisnis Warmindo di Eropa

Dampak dari viralnya kejadian tersebut ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Sang produsen mi instan langsung mengirimkan kiriman spesial dalam jumlah fantastis ke kediaman Vittinghus di Denmark.

Melalui unggahannya, pemain asal Denmark ini memamerkan tumpukan kardus berisi total 160 bungkus mi instan.

 

