HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Tampil Perkasa Lawan Duet China, Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |14:38 WIB
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Tampil Perkasa Lawan Duet China, Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BANGKOK – Ganda putra  Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, menunjukkan kelasnya dengan melaju ke partai puncak Thailand Masters 2026. Melalui performa yang dominan di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Sabtu (31/1/2026) siang WIB, pasangan Merah Putih ini sukses menumbangkan perlawanan duet China, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.

Pertandingan tersebut berakhir untuk kemenangan Raymond/Joaquin melalui dua gim langsung yang meyakinkan. Pasangan Indonesia ini menyudahi perlawanan lawan dengan skor akhir 21-16 dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Raymond/Joaquin tampil agresif sejak awal pertandingan di gim pertama. Namun, Hu/Lin juga berhasil mengimbangi pola permainan cepat yang diterapkan oleh wakil Indonesia tersebut.

Jual beli serangan terjadi hingga pertengahan laga gim pertama. Pada jeda interval, Raymond/Joaquin sempat tertinggal dari Hu/Lin dengan skor 8-11.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Tetapi setelah itu, Raymond/Joaquin bermain lebih sabar. Strategi permainan efektif itu sukses membawa duet Indonesia tersebut membalikkan keadaan dan merengkuh kemenangan dengan skor 21-16.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
