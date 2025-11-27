Kisah Drama Legenda Valentino Rossi, Pernah Mengemis ke 21 Pembalap MotoGP untuk Mengalah di Balapan Terakhirnya

KISAH drama legenda Valentino Rossi menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah mengemis ke 21 pembalap MotoGP untuk mengalah di balapan terakhirnya.

Nama Valentino Rossi masih melekat dengan indah di benak penggemar balap motor terutama MotoGP. Bahkan, The Doctor dianggap lebih besar dibandingkan ajang adu cepat tersebut.

1. Yang Terbaik

Perlu diakui, kharisma dan talenta Rossi adalah salah satu, jika bukan, yang terbaik sepanjang sejarah. Statistik mentereng ditorehkannya sepanjang 21 tahun mentas di kelas premier.

Rossi mencetak 89 kemenangan dan 199 podium dari 372 kali start balapan di MotoGP. Catatan itu membawanya menjadi tujuh kali juara dunia pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

2. Genap

Namun, kali terakhir Rossi merasakan kemenangan adalah pada MotoGP Belanda 2017 di Sirkuit TT Assen. Sedangkan, podium terakhirnya diraih pada MotoGP Andalusia 2020 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Spanyol.

Catatan 89 kemenangan 199 podium itu bikin Rossi penasaran untuk menggenapinya menjadi 90 menang serta 200 podium. Untuk itu, ia sempat bercanda dengan meminta seluruh pembalap mengalah!