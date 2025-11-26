Alex Barros Ungkap Penyebab Marc Marquez Layak Disebut Gabungan Kualitas Pele dan Lionel Messi

MANTAN pembalap MotoGP, Alex Barros, memberikan pujian setinggi langit kepada Marc Marquez, hingga menyebut pembalap asal Spanyol itu memiliki kualitas yang sangat lengkap, bahkan menyamai bintang sepak bola legendaris seperti Pele dan Lionel Messi. Pujian ini dilontarkan setelah Marquez baru saja sukses mengunci gelar juara MotoGP 2025, yang merupakan gelar ketujuhnya di ajang balap motor bergengsi dunia tersebut.

1. Kualitas Lengkap

Alex Barros menilai kualitas yang dimiliki Marc Marquez saat ini berada di atas rata-rata para pembalap lainnya. Selain keunggulan teknis, Marquez juga dikenal memiliki daya juang yang sangat tinggi saat berlaga di lintasan.

"Marc adalah pembalap yang komplet. Karena hal tersulit yang Anda temukan pada manusia adalah mereka memiliki semua kualitas pembalap dan kemauan untuk melakukannya," kata Alex, seperti dilansir dari Motosan, Rabu (26/11/2025).

Barros mengakui sebenarnya banyak pembalap lain yang juga memiliki potensi besar. Namun, dia melihat bahwa saat ini semua mata hanya tertuju pada Marquez karena keistimewaannya.

2. Talenta Langka

Barros menjelaskan perbedaan antara Marquez dengan pembalap lainnya. Ia menyebut banyak pembalap yang hanya unggul di satu aspek, sementara Marquez memiliki segalanya.

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

"Terkadang Anda melihat pembalap yang sangat berbakat, tapi mereka kurang berdedikasi. Atau sebaliknya, mereka sangat berdedikasi, tapi mereka kurang berbakat. Dan Marc memiliki segalanya," sambung Barros.

Menurut Barros, Marc Marquez adalah talenta langka yang kehadirannya hanya muncul sekali setiap satu dekade.