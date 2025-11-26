Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Barros Ungkap Penyebab Marc Marquez Layak Disebut Gabungan Kualitas Pele dan Lionel Messi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |00:01 WIB
Alex Barros Ungkap Penyebab Marc Marquez Layak Disebut Gabungan Kualitas Pele dan Lionel Messi
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Alex Barros, memberikan pujian setinggi langit kepada Marc Marquez, hingga menyebut pembalap asal Spanyol itu memiliki kualitas yang sangat lengkap, bahkan menyamai bintang sepak bola legendaris seperti Pele dan Lionel Messi. Pujian ini dilontarkan setelah Marquez baru saja sukses mengunci gelar juara MotoGP 2025, yang merupakan gelar ketujuhnya di ajang balap motor bergengsi dunia tersebut.

1. Kualitas Lengkap

Alex Barros menilai kualitas yang dimiliki Marc Marquez saat ini berada di atas rata-rata para pembalap lainnya. Selain keunggulan teknis, Marquez juga dikenal memiliki daya juang yang sangat tinggi saat berlaga di lintasan.

"Marc adalah pembalap yang komplet. Karena hal tersulit yang Anda temukan pada manusia adalah mereka memiliki semua kualitas pembalap dan kemauan untuk melakukannya," kata Alex, seperti dilansir dari Motosan, Rabu (26/11/2025).

Barros mengakui sebenarnya banyak pembalap lain yang juga memiliki potensi besar. Namun, dia melihat bahwa saat ini semua mata hanya tertuju pada Marquez karena keistimewaannya.

2. Talenta Langka

Barros menjelaskan perbedaan antara Marquez dengan pembalap lainnya. Ia menyebut banyak pembalap yang hanya unggul di satu aspek, sementara Marquez memiliki segalanya.

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

"Terkadang Anda melihat pembalap yang sangat berbakat, tapi mereka kurang berdedikasi. Atau sebaliknya, mereka sangat berdedikasi, tapi mereka kurang berbakat. Dan Marc memiliki segalanya," sambung Barros.

Menurut Barros, Marc Marquez adalah talenta langka yang kehadirannya hanya muncul sekali setiap satu dekade.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185790/motogp_2025-7xt4_large.jpg
Gara-Gara F1 GP Las Vegas 2025, Dorna Sport Mau Bikin Balapan MotoGP di Jalan Raya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185835/jorge_lorenzo-cExJ_large.jpg
Kisah Miris Jorge Lorenzo, Juara Dunia MotoGP yang Pensiun Dini karena Cedera Tulang Belakang hingga Nyaris Lumpuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185806/marc_marquez-Sq1G_large.jpg
4 Juara Sprint Race MotoGP 2025 Terbanyak, Nomor 1 Marc Marquez Borong 15 Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185736/jorge_martin_mengalami_keterpurukan_pada_motogp_2025_setelah_menyandang_status_juara_dunia-Q1zi_large.jpg
Terpuruk Usai Juara Dunia, Jorge Martin Siap Bangkit di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185729/berikut_lima_juara_dunia_motogp_yang_terpaksa_pensiun_karena_cedera-M705_large.jpg
5 Juara Dunia MotoGP yang Terpaksa Pensiun Karena Cedera, Nomor 1 Rekan Setim Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185715/ducati_lenovo_tidak_akan_bisa_tidur_nyenyak_di_motogp_2026-c7xp_large.jpg
Aprilia Jadi Ancaman Serius di MotoGP 2026, Pengamat: Ducati Tidak Bisa Tidur Nyenyak!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement