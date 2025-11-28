Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Baru Menggila di Paruh Kedua MotoGP 2025, Pedro Acosta Akui Sempat Tertekan di Awal Musim

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |10:23 WIB
Baru Menggila di Paruh Kedua MotoGP 2025, Pedro Acosta Akui Sempat Tertekan di Awal Musim
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
A
A
A

MUSIM MotoGP 2025 menjadi kisah dua babak yang kontras bagi pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. Setelah sebelas putaran pertama tanpa satu pun podium dan tenggelam di posisi kedelapan klasemen, Acosta bangkit secara dramatis di paruh kedua musim, mengakhiri tahun di posisi keempat.

Bukan suku cadang baru atau set-up motor, Acosta menyebut perubahan mentalitas sebagai kunci utama di balik lonjakan performanya yang fantastis. Pembalap di musim rookie 2024 bersama Tech3 dengan sembilan podium, menempatkannya di posisi keenam klasemen akhir. Ekspektasi tinggi pun menyertai kepindahannya ke tim pabrikan KTM pada 2025, namun kenyataannya justru membawa frustrasi di paruh awal.

1. Transformasi Mental

Acosta yang menjalani pertemuan penting dengan manajemen KTM di tengah musim, menegaskan bahwa titik balik performanya datang dari dalam dirinya, bukan dari perubahan radikal pada RC16. Meskipun KTM sempat memperbarui fairing di Austria yang membuat performanya lebih konsisten, perubahan terbesarlah adalah sisi mentalnya.

"Saya pikir yang menjadi lebih baik adalah orangnya (diri saya). Karena jika Anda melihat motornya, kami tidak banyak mengubahnya,” ungkap Acosta, mengutip dari Crash, Jumat (28/11/2025).

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

"Saya menyadari bahwa tidak peduli jika Anda menangis untuk sesuatu yang tidak Anda miliki, karena tidak ada yang akan berubah," tambahnya.

Sadar akan hal itu, Acosta mulai fokus pada peningkatan diri, berusaha meminimalisir kesalahan, menjadi lebih profesional, dan menyatukan semua elemen performanya. Ia mengakui, performa buruknya di awal musim disebabkan oleh ambisi yang berlebihan.

"Mungkin saya terlalu menginginkannya, saya mencoba terlalu keras, dan kemudian saya jatuh," lanjut Acosta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/38/3186344/valentino_rossi_pernah_meminta_21_pembalap_mengalah_untuknya-7rDy_large.jpg
Kisah Drama Legenda Valentino Rossi, Pernah Mengemis ke 21 Pembalap MotoGP untuk Mengalah di Balapan Terakhirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/38/3186212/pedro_acosta-M26r_large.jpg
Diajak Valentino Rossi Balapan 100km of Champions 2026, Isu Pedro Acosta Gabung VR46 Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/38/3185993/marc_marquez_menyampaikan_perkembangan_terkini_mengenai_cedera_bahunya-8gmP_large.jpg
Marc Marquez Sampaikan Update Cedera Bahunya, Pastikan Siap untuk Tes Pramusim MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/38/3185962/marc_marquez_mengaku_sempat_bikin_kesepakatan_dengan_alex_marquez_usai_seri_perdana_motogp_2025-Tq9D_large.jpg
Marc Marquez Akui Bikin Kesepakatan dengan Alex Marquez demi Ukir Sejarah di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185779/jorge_martin-ay2z_large.jpg
MotoGP 2025 Jadi Musim Tersial, Jorge Martin Pastikan Enggan Terpuruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185764/alex_marquez-70fa_large.jpg
Kisah Lucu di Balik Kemenangan Perdana Alex Marquez di MotoGP, Sempat Bikin Panik Krunya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement