HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |10:44 WIB
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
Pedro Acosta mengaku santai soal masa depannya (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
A
A
A

CHESTE – Pedro Acosta mengaku santai soal masa depannya. Ia memilih untuk tetap fokus menatap MotoGP 2026 bareng tim pabrikan Red Bull KTM.

Acosta menutup musim MotoGP 2025 dengan cukup indah. Pembalap berjuluk Baby Shark itu mengemas 307 poin, unggul 19 poin atas Francesco Bagnaia yang menutup musim di posisi kelima. 

Pedro Acosta melaju di MotoGP Malaysia 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Meski menutup musim dengan cukup indah, tapi Acosta sempat merasa tidak puas dengan performa motornya. Sampai-sampai, ia dikaitkan dengan VR46 dan Honda serta disebut akan hengkang pada MotoGP 2027.

1. Tenang

Bukan berarti KTM tidak bisa mempertahankan Acosta. Musim dingin ini menjadi periode penting bagi tim pabrikan asal Austria tersebut untuk meyakinkan sang pembalap agar bertahan.

Menyoal masa depannya, Acosta menanggapinya dengan santai. Pembalap berusia 21 tahun itu tetap tenang dan sama sekali tidak stres.

"Saya tidak memiliki stres sedikit pun tentang itu. Jika Anda cepat, Anda tidak perlu terburu-buru memikirkan masa depan Anda," kata Acosta, dipetik dari Crash, Rabu (19/11/20250.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
