Kisah Tony Gunawan, Peraih Medali Emas Olimpiade dan Juara Dunia yang Pindah Jadi Warga Negara Amerika Serikat

Tony Gunawan (tengah) salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. (Foto: Instagram/@t_gun75)

KISAH Tony Gunawan, peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000 dan juara dunia 2001 yang memilih menjadi Warga Negara Amerika Serikat akan diulas Okezone. Tony Gunawan layak dicap salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia di nomor ganda putra.

Selama kariernya sebagai pebulu tangkis, Tony Gunawan meraih sesuatu yang tidak banyak dicetak pebulu tangkis, yakni menyandingkan medali emas Olimpiade dengan gelar juara dunia.

1. Raih Emas Olimpiade dan Juara Dunia dengan Pasangan Berbeda

Hebatnya, Tony Gunawan memenangkan medali emas Olimpiade dan gelar juara dunia bersama pasangan berbeda. Berpasangan dengan Candra Wijaya, Tony Gunawan meraih emas Olimpiade Sydney 2000 setelah menumbangkan jagoan Korea Selatan Lee Dong-soo/Yo Yoong-sung di partai puncak dengan skor 15-10, 9-15 dan 15-7.

Setahun berselang, Tony Gunawan menjadi juara dunia dalam turnamen yang digelar di Sevilla, Spanyol. Berpasangan dengan Halim Haryanto, Tony Gunawan menghajar jagoan Korea Selatan Ha Tae-kwon/Kim Dong-moon 15-0 dan 15-3.

Di level beregu, Tony Gunawan juga membantu Indonesia berprestasi. Ia mengantarkan tim beregu Indonesia juara Piala Thomas 1998 dan 2000, serta medali emas Asian Games 1998.

2. Pindah ke Amerika Serikat

Keputusan penting diambil Tony Gunawan pada 2002, atau ketika dirinya berusia 27 tahun. Ia memutuskan meninggalkan pelatnas PBSI dan menerima tawaran melatih di Amerika Serikat.