Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Jorge Martin Nyerah di Lap 15 MotoGP Valencia 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |14:54 WIB
Penyebab Jorge Martin <i>Nyerah</i> di Lap 15 MotoGP Valencia 2025
Jorge Martin memutuskan menyerah alias retired pada putaran 15 dari 27 di MotoGP Valencia 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

CHESTE – Jorge Martin memutuskan menyerah alias retired pada putaran 15 dari 27 di MotoGP Valencia 2025. Untungnya, keputusan itu didukung penuh oleh tim Aprilia Racing.

Nasib kontras dialami tim pabrikan asal Noale, Italia, tersebut. Di saat Marco Bezzecchi jadi pemenang di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Minggu 16 November 2025 malam WIB, Martin malah duluan masuk garasi.

1. Menyudahi Balapan

Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)

Juara dunia MotoGP 2024 itu memilih menyudahi balapan tepat di akhir putaran ke-14. Sebelum itu, Martin lebih dulu menjalani dua kali penalti putaran panjang (double long lap penalty).

Bicara usai balapan, Martin mengaku tidak mau hal buruk terjadi terhadap tubuhnya. Apalagi, ia baru comeback setelah absen dalam empat seri beruntun gara-gara cedera cukup parah.

“Saya benar-benar lelah di sepanjang akhir pekan ini. Tidak masuk akal saya berada di kerumunan seperti yang Anda lihat terjadi pada (Johann) Zarco dan Pecco (Bagnaia) (yang alami kecelakaan),” kata Martin, mengutip dari Crash, Senin (17/11/2025).

“Jadi, saya tidak mau itu terjadi pada saya. Saya memilih keluar. Saya menjalani dua putaran hukuman dan lalu hanya berusaha memahami motor ini,” imbuh pria asal Spanyol tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement