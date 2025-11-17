Penyebab Jorge Martin Nyerah di Lap 15 MotoGP Valencia 2025

CHESTE – Jorge Martin memutuskan menyerah alias retired pada putaran 15 dari 27 di MotoGP Valencia 2025. Untungnya, keputusan itu didukung penuh oleh tim Aprilia Racing.

Nasib kontras dialami tim pabrikan asal Noale, Italia, tersebut. Di saat Marco Bezzecchi jadi pemenang di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Minggu 16 November 2025 malam WIB, Martin malah duluan masuk garasi.

1. Menyudahi Balapan

Juara dunia MotoGP 2024 itu memilih menyudahi balapan tepat di akhir putaran ke-14. Sebelum itu, Martin lebih dulu menjalani dua kali penalti putaran panjang (double long lap penalty).

Bicara usai balapan, Martin mengaku tidak mau hal buruk terjadi terhadap tubuhnya. Apalagi, ia baru comeback setelah absen dalam empat seri beruntun gara-gara cedera cukup parah.

“Saya benar-benar lelah di sepanjang akhir pekan ini. Tidak masuk akal saya berada di kerumunan seperti yang Anda lihat terjadi pada (Johann) Zarco dan Pecco (Bagnaia) (yang alami kecelakaan),” kata Martin, mengutip dari Crash, Senin (17/11/2025).

“Jadi, saya tidak mau itu terjadi pada saya. Saya memilih keluar. Saya menjalani dua putaran hukuman dan lalu hanya berusaha memahami motor ini,” imbuh pria asal Spanyol tersebut.