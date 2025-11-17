Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Valentino Rossi, Legenda Asal Italia dengan Jumlah Runner-up terbanyak di MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |13:52 WIB
Kisah Unik Valentino Rossi, Legenda Asal Italia dengan Jumlah Runner-up terbanyak di MotoGP
Kisah unik Valentino Rossi yang punya jumlah runner up terbanyak di MotoGP menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@motogp)
A
A
A

KISAH unik Valentino Rossi di MotoGP menarik untuk diulas. Sebab, legenda asal Italia itu punya jumlah runner up terbanyak sepanjang sejarah.

MotoGP 2025 baru saja berakhir. Marc Marquez finis sebagai juara dunia usai merebut 11 kemenangan dan 15 podium sehingga mengumpulkan 545 poin.

Valentino Rossi membela Repsol Honda pada 2002-2023 (Foto: Box Repsol)

Alex Marquez finis kedua alias menjadi runner up MotoGP 2025. Rider Gresini Racing itu mencetak tiga kemenangan dan 12 podium sehingga mengoleksi 467 angka di klasemen akhir.

1. Runner up MotoGP

Ngomong-ngomong soal runner up, Rossi ternyata finis di posisi dua klasemen akhir paling banyak di MotoGP! Tidak tanggung-tanggung, The Doctor tercatat lima kali menjadi runner up di sepanjang kariernya.

Rossi pertama kali finis kedua di klasemen akhir pada MotoGP/500cc 2000 yang merupakan musim debutnya. Ia harus mengakui keunggulan Kenny Roberts Jr dengan motor Suzuki-nya.

Kemudian, Rossi mampu lima kali juara dunia beruntun pada 2001 hingga 2005. Pada 2006, pria asal Tavullia tersebut kembali mesti mengakui keunggulan lawannya, kali ini mendiang Nicky Hayden.

Rossi lagi-lagi jadi runner up MotoGP pada 2014 kali ini di belakang Marc Marquez. Semusim berselang, ia kalah dari Jorge Lorenzo. Lalu, pada 2016, sang legenda hidup kalah lagi dari The Baby Alien.

 

Halaman:
1 2
