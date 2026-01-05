Tahu Motornya Sulit Ditaklukkan, Marc Marquez Sengaja Bikin Francesco Bagnaia Kesusahan di MotoGP 2025

Marc Marquez sejak awal tahu Ducati Desmosedici GP25 sulit dikendarai oleh Francesco Bagnaia (Foto: Ducati Corse)

MARC Marquez diyakini sudah tahu motor Ducati Desmosedici GP25 tidak lebih bagus ketimbang GP24. Ia lalu mendorong Ducati Lenovo untuk memilih kuda besi itu karena yakin Francesco Bagnaia akan kesulitan!

Ducati mendominasi di MotoGP 2024. Mereka meraih 16 kemenangan dari total 20 seri musim itu. Bagnaia menang 11 kali, Jorge Martin yang jadi juara dunia menang 3 kali, dan Enea Bastianini 2 kali.

1. Motor Sempurna

Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Bisa dibilang, Desmosedici GP24 adalah motor yang sempurna. Ducati kesulitan mengembangkan GP25 dan malah performanya sedikit turun. Kebingungan melanda garasi tim jelang MotoGP 2025.

Pasalnya, Marquez merasa motor terbaik adalah GP25. Sedangkan, Bagnaia bersikukuh menggunakan sasis serta mesin dari GP24 dengan sedikit modifikasi. Pada akhirnya, Ducati mendengarkan The Baby Alien.

Celakanya, Marquez bisa mencatat 11 kemenangan dan jadi juara dunia di MotoGP 2025. Sementara, Bagnaia hanya 2 kali menang dan berulang kali mendapat hasil buruk.

Di sisi lain, Alex Marquez yang memakai GP24 sukses jadi runner up dengan 3 kemenangan. Lalu, sang rookie Fermin Aldeguer juga mampu mencatat 1 kemenangan dengan motor lawas tersebut.