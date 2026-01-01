Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Hendra Setiawan dan Anastasia Russkikh: Duet Gado-Gado yang Sempat Mengguncang Indonesia Open

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |14:51 WIB
Anastasia Russkikh bersama Hendra Setiawan saat berpasangan. (Foto: PB Djarum)
Anastasia Russkikh bersama Hendra Setiawan saat berpasangan. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

SIAPA sangka sang legenda hidup bulu tangkis Indonesia, Hendra Setiawan, pernah mengukir cerita unik di sektor ganda campuran. Sosok yang lebih dikenal sebagai legenda di ganda putra ini rupanya pernah menjalin kerja sama profesional dengan atlet cantik asal Rusia, Anastasia Russkikh. Meski tergolong singkat, duet beda negara ini sempat mengguncang panggung internasional.

Keputusan Hendra untuk mencoba peruntungan di luar ganda putra menjadi warna tersendiri dalam karier panjangnya. Kolaborasi ini membuktikan kualitas permainan Hendra tetap berkelas meski harus beradaptasi dengan partner yang memiliki gaya permainan dan bahasa yang berbeda.

1. Kejutan di Istora Senayan

Kisah duet Hendra/Anastasia dimulai pada tahun 2010. Langkah awal mereka memang tidak berjalan mulus saat harus tersisih di babak kualifikasi Singapore Open 2010. Namun, kejutan besar justru terjadi saat mereka tampil di hadapan publik tuan rumah dalam ajang Indonesia Open 2010.

Di luar dugaan, pasangan "gado-gado" ini tampil sangat padu dan berhasil melaju hingga ke partai puncak. Sayangnya, mimpi untuk menaiki podium tertinggi harus kandas di tangan wakil Polandia, Robert Mateusiak/Nadiezda Zieba. Hendra/Anastasia harus puas menjadi runner-up setelah kalah tipis dalam pertarungan dua gim langsung dengan skor 18-21 dan 20-22.

Anastasia Russkikh dan Hendra Setiawan
Anastasia Russkikh dan Hendra Setiawan

2. Cedera dan Jalan Hidup yang Berbeda

Sayangnya, kemesraan taktik di lapangan tersebut tidak bertahan lama. Faktor kesehatan menjadi penghalang utama kelanjutan duet ini.

 

