Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Cs Wajib Waspada, Pengamat MotoGP Sebut Murid Valentino Rossi Ini Bisa Berjaya Musim Depan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |22:01 WIB
Marc Marquez Cs Wajib Waspada, Pengamat MotoGP Sebut Murid Valentino Rossi Ini Bisa Berjaya Musim Depan
Marc Marquez vs Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, melontarkan peringatan keras kepada tim pabrikan Ducati. Menurutnya, duet antara pembalap Italia, Marco Bezzecchi dengan motor Aprilia telah menjelma menjadi pasangan yang sangat berbahaya dan patut diwaspadai di masa depan.

1. Duet Bezzecchi-Aprilia Makin Berbahaya

Marco Bezzecchi menikmati debut yang manis bersama Aprilia di MotoGP 2025. Pembalap jebolan akademi VR46 milik Valentino Rossi ini menunjukkan kecepatan dan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Pencapaian terbarunya adalah merebut podium pertama dalam balapan utama di MotoGP Portugal 2025.

Keberhasilan Bezzecchi ini menjadi sorotan lantaran Aprilia tidak berada dalam kondisi ideal setelah kehilangan rider utama, Jorge Martin. Situasi tersebut memaksa Bezzecchi berjuang nyaris sendirian.

Namun, situasi itu berhasil dimanfaakkan Bezzecchi. Ia berhasil membuktikan di lintasan dengan mampu bersaing ketat melawan para pembalap cepat dari Ducati, termasuk Marc Marquez.

“Tentu saja, Ducati masih menjadi tim yang harus dikalahkan. Tapi hati-hati: Aprilia dan Bezzecchi adalah pasangan yang berbahaya,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Rabu (12/11/2025).

Pernat merasa hilangnya Martin dalam tubuh Aprilia sangat berpengaruh, namun Bezzecchi justru berhasil membuktikan diri dengan sangat baik, menunjukkan kemandiriannya.

Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

“Aprilia juga sebenarnya kurang beruntung, mereka harus menjalani musim tanpa pembalap sekelas Jorge Martin, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tambahnya.

2. Prediksi Penantang Gelar 2026

Pernat memuji perkembangan yang ditunjukkan Bezzecchi. Ia menilai Bezzecchi tidak hanya tumbuh dari sisi skill, tetapi juga secara mental dan profesional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement