Kisah Halim Haryanto, Juara Dunia dan All England yang Ikut Tony Gunawan Hijrah ke Amerika Serikat

Halim Haryanto pernah jadi andalan Indonesia di bulu tangkis. (Foto: Instagram/@halimharyanto)

KISAH Halim Haryanto menarik diulas. Juara dunia dan All England ini ikut Tony Gunawan hijrah ke Amerika Serikat.

Sebelum Halim Haryanto, langkah pindah kewarganegaraan ke Amerika Serikat memang sudah dilakukan Tony Gunawan lebih dahulu. Halim baru melakukannya pada 2011.

1. Kiprah Manis

Di dunia bulu tangkis, Halim Haryanto ukir prestasi cukup manis. Bahkan, pemain kelahiran Bandung, 23 September 1976 itu pernah jadi juara dunia bulu tangkis pada 2001.

Kesuksesan itu diukir Halim pada sektor ganda putra. Duetnya bersama Tony Gunawan tampil gemilang kala itu.

Selain itu, duet Halim/Tony juga pernah menjuarai ajang All England pada 2001. Kala itu, mereka memastikan gelar juara usai menang perang saudara melawan Sigit Budiarto/Candra Wijaya, dengan skor 15-13, 7-15, dan 15-7.

Bisa dibilang, itu adalah puncak prestasinya selain juara Piala Thomas. Dia sukses membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia angkat trofi juara pada 2002.