Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin

JAKARTA – Turnamen basket MNC Sports Competition 2025 resmi digelar di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (17/11/2025). Ajang itu akan diikuti 16 tim dan digelar 17-21 November.

Turnamen basket dimulai, pada Senin, 17 November 2025, dengan diawali babak penyisihan. Sebanyak 10 tim bertanding demi mendapatkan tiket ke perempatfinal. Sementara tiga tim lainnya sudah menunggu di babak delapan besar.

1. Bersyukur

Turnamen basket MNC Sports Competition 2025 (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Salah satu peserta, Mahdi, bersyukur sportivitas bisa terjaga. Dengan begitu, tim bisa memberikan penampilan maksimal.

"Sportivitas (selama pertandingan) tetap dijaga. Tapi alhamdulillah kami bisa kasih yang maksimal untuk hari ini," kata Mahdi, Senin (17/11/2025).

Sebagai informasi, turnamen basket termasuk dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group yang dikemas dalam MNC Sports Competition. Terdapat empat cabang olah raga yang dipertandingkan, yakni basket, tenis meja, biliar, dan bulu tangkis.

"Bagus, tentunya. Untuk memperkuat solidaritas kita antara MNC Group tentunya. Satu unit bisnis dengan unit bisnis lainnya. Saling kenal dengan cara olahraga," ujar Mahdi.