HOME SPORTS SPORT LAIN

MNC Sports Competition 2024: Nyaris Juara Tenis Meja, Ini Harapan iNews Media Group

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |12:08 WIB
iNews Media Group jadi runner-up tenis meja MNC Sport Competition 2024. (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – iNews Media Group harus rela finis di posisi runner-up cabang olahraga (cabor) tenis meja MNC Sports Competition 2024. Perwakilan tim iNews, Krisna Mulyana, pun membeberkan harapannya.

Krisna Mulyana berharap gelaran tahun depan bisa lebih mewah lagi dari yang sekarang. Kendati kalah di laga terakhir, Krisna tetap mengapresiasi gelaran MNC Sports Competition 2024 ini. Menurutnya, ajang yang digelar sebagai rangkaian menyambut HUT ke-35 MNC Group itu sangat seru.

Turnamen tenis meja di MNC Sport Competition

"Kami berharap mungkin MNC Sports Competition bisa lebih mewah lagi, hadiahnya lebih bagus lagi, semangat teman-temannya lebih hebat lagi," ucap Krisna kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 8 November 2024.

"Semoga di ulang tahun ke-35 ini MNC Group tetap jaya di darat dan udara dan semua karyawannya bahagia," tegasnya.

Ya, duel sengit di partai puncak antara iNews Media Group dan PT Global Jasa Sejahtera (GJS) berlangsung ketat dan meriah. Namun, pada akhirnya GJS keluar sebagai juara setelah pasangan ganda putra mereka mampu menumbangkan pasangan iNews dengan skor 3-2.

Di laga ganda putra pada partai puncak, iNews sejatinya sudah sempat unggul 2 set terlebih dahulu. Namun, semangat pantang menyerah dari GJS membuat skor berbalik menjadi 3-2 untuk GJS dan gelar juara terpaksa lepas dari tangan iNews Media Group.

"Memang lawan seimbang sebenarnya. Hanya keberuntungan yang tidak berpihak kepada kami karena tadi sempat unggul 2-0, tetapi mungkin lawan lebih baik sedikit saja," kata Krisna.

"Tahun depan kita ulang lagi dan kita balas dendam," lanjutnya.

