HOME SPORTS BASKET

Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |18:24 WIB
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Sebanyak 16 tim akan mengikuti MNC Sports Competition 2025 di cabang olahraga basket (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)
TURNAMEN basket MNC Sports Competition 2025 resmi digelar di Lapangan Playfield, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (17/11/2025). Ajang ini digelar dalam rangka perayaan HUT MNC Group ke-36.

Pertarungan memperebutkan takhta tertinggi ini berlangsung pada 17-21 November. Babak kualifikasi digelar pada 17 November, kemudian diikuti laga perempatfinal pada 19 November, semifinal 20 November, dan final serta perebutan tempat ketiga pada 21 November 2025.

1. Babak Penyisihan

Turnamen basket MNC Sports Competition 2025 (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Pada babak penyisihan, 10 tim antarunit bisnis MNC Group bertarung untuk mendapatkan tiket ke perempat final. Sementara tiga tim lainnya sudah lebih dulu menunggu di babak delapan besar.

Berdasarkan pantauan Okezone,  persaingan antarunit dalam ajang ini berlangsung sengit dan meriah. Kendati begitu, seluruh pemain tetap menjunjung tinggi sportivitas dengan memperlihatkan persaingan secara sehat.

Sebagai informasi, dalam rangka menyambut HUT ke-36 MNC Group, terdapat rangkaian acara yang dikemas dalam MNC Sports Competition. Ada empat cabang olahraga yang dipertandingkan: Basket, Tenis Meja, Biliar, dan Bulu Tangkis.

Kompetisi tersebut diikuti oleh para karyawan dari unit-unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Tujuannya untuk meningkatkan rasa semangat, kebersamaan, silaturahmi, dan kekompakan antara karyawan dan antarunit bisnis.

 

