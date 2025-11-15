Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Valencia 2025: Kejutan! Ai Ogura Tercepat, Francesco Bagnaia Mengekor Ke-2!

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Valencia 2025 sudah diketahui. Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, secara mengejutkan jadi tercepat.

Sesi free practice (FP) 2 atau latihan bebas 2 MotoGP Valencia 2025 berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Sabtu (15/11/2025) sore WIB, sudah diketahui. Ai Ogura menorehkan catatan waktu 1 menit 29,897 detik.

Jalannya Latihan Bebas

Para pembalap memasuki lintasan untuk mencatat waktu tercepat dan setelan terbaik pada motornya. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi berhasil memimpin sesi dengan mencatat waktu 1 menit 30,104 detik.

Kecepatan pembalap asal Italia itu cukup sulit untuk diruntuhkan oleh pembalap lain. Bezzecchi diikuti oleh Franco Morbidelli, dan Aleix Espargaro.

Sementara itu, Francesco Bagnaia mencoba untuk mencatat waktu tercepatnya. Pembalap pabrikan Ducati Lenovo itu menempati urutan empat, diikuti oleh Alex Marquez.

Hingga 10 menit waktu tersisa, Bezzecchi masih memimpin sesi FP2. Belum ada pembalap yang berhasil meruntuhkan catatan waktu yang dimiliki eks rider VR46 tersebut.

Sementara itu, Jorge Martin yang baru kembali lagi ke lintasan berada di urutan ke-8. Martinator tampaknya memang tak ingin memaksakan, karena baru pulih dari cedera.

Kembali ke papan atas, Bagnaia berhasil meruntuhkan catatan waktu yang dimiliki Bezzecchi. Kali ini, Pecco meimpin sesi FP2 dengan catatan waktu 1 menit 29,996 detik.

Di sisi lain, Pedro Acosta bernasib sial karena terjatuh di Tikungan 4 ketika sesi menyisakan kurang lebih dua menit. Sementara, Bagnaia masih menjadi yang tercepat.

Tapi secara mengejutkan, Ai Ogura berhasil mengkudeta Bagnaia di menit-menit akhir dengan mematok waktu tercepatnya 1 menit 29,897 detik. Pembalap asal Jepang itu diikuti oleh Bagnaia, dan Bezzecchi.