HOME SPORTS NETTING

Comeback Manis di Kumamoto Masters 2025, Gregoria Mariska Tembus Semifinal dan Ungkap Harapan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |20:58 WIB
Comeback Manis di Kumamoto Masters 2025, Gregoria Mariska Tembus Semifinal dan Ungkap Harapan
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Kumamoto Masters 2025. Setelah melalui pertarungan sengit, Gregoria menyatakan rasa syukurnya atas kemenangan comeback tersebut dan berharap dapat menampilkan performa yang lebih baik lagi di babak empat besar.

Gregoria mengamankan tiket semifinal usai menumbangkan wakil tuan rumah, Asuka Takahashi. Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jumat (14/11/2025) pagi WIB, tunggal putri yang berasal dari Pelatnas PBSI Cipayung itu menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor ketat 16-21, 21-14, dan 21-13.

1. Apresiasi Lawan

Gregoria Mariska Tunjung mengungkapkan bahwa kemenangannya bukanlah diraih dengan mudah. Ia memuji Asuka Takahashi sebagai lawan yang tangguh dan ulet.

“Bersyukur dengan hasil kemenangan hari ini. Bukan pertandingan yang mudah bagi saya, lawan bermain baik dan tidak mudah bagi saya untuk mendapat poin,” kata Gregoria dalam keterangan PBSI, Jumat (14/11/2025).

"Asuka adalah pemain yang cukup kuat dan ulet. Senang dan berharap semoga besok bisa lebih baik lagi,” tambahnya.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)
Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Selain itu, Gregoria juga menyatakan kegembiraannya terhadap atmosfer pertandingan yang ia rasakan saat menghadapi wakil tuan rumah. Ia merasa penonton di Kumamoto Prefectural Gymnasium sangat sportif.

“Bukan pertama kali main di Kumamoto dan crowd-nya selalu seperti ini jadi bukan masalah yang besar ketika harus melawan wakil tuan rumah. Malah saya merasa menyenangkan main di sini karena penontonnya sportif, beberapa juga terdengar dukungan untuk saya,” sambung Gregoria.

 

Halaman:
1 2
