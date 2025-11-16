Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Harus Puas Jadi Runner up

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |13:55 WIB
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Harus Puas Jadi Runner up
Gregoria Mariska Tunjung harus puas menjadi runner up Kumamoto Masters 2025 Super 500 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Gregoria Mariska Tunjung harus puas menjadi runner up Kumamoto Masters 2025 Super 500. Ia kalah dua gim langsung 16-21 dan 20-22 dari Ratchanok Intanon di babak final.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Minggu (16/11/2025) siang WIB, Gregoria langsung tertinggal di awal pertandingan gim pertama. Ratchanok tampil trengginas mampu mendominasi lewat permainan agresif. 

Gregoria Mariska pastikan tempat di final Kumamoto Masters 2025 Humas PP PBSI

Meski demikian, dominasi Ratchanok terhenti pada poin ketujuh. Tunggal putri asal Thailand itu kehilangan momentum. Gregoria pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar. 

Gregoria pun berhasil membalikkan keadaan pada jeda interval. Tunggal putri kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah itu berhasil unggul dengan skor 11-8.

Setelah rehat, giliran Gregoria yang kehilangan momentum. Ratchanok langsung melancarkan serangan masif hingga pengujung laga gim pertama. 

 

Halaman:
1 2
