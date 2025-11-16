Gregoria Mariska Tunjung Rebut Gelar Juara Kumamoto Masters 2025?

KUMAMOTO – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, bicara soal kans rebut gelar juara Kumamoto Masters 2025 usai lolos ke final. Dia bertekad bisa naik podium tertinggi di ajang tersebut.

Namun, Gregoria juga tak ingin menggebu-gebu dalam mewujudkan tekad tersebut. Dia ingin menikmati penampilannya di final.

1. Gregoria Tembus Final

Gregoria memastikan tiket final usai bungkam wakil Taiwan, Chiu Pin-Chian, di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Sabtu (15/11/2025). Tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung dengan skor 21-16, dan 21-14.

Di partai final, Gregoria akan menghadapi tunggal putri andalan Thailand, Ratchanok Intanon. Secara head to head, Gregoria tidak unggul. Dia hanya mencatat tiga kemenangan dari 12 pertemuan.

Kendati begitu, Gregoria berharap bisa tampil maksimal dan menikmati laga tersebut. Tanpa perlu memikirkan terlalu jauh terkait hasil.

“Di final, saya berharap saya bisa bermain maksimal, bisa have fun di lapangan, tidak terlalu memikirkan hasilnya,” ucap Gregoria dalam keterangan PBSI, Minggu (16/11/2025).