HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2025: Alwi Farhan Dipulangkan Wang Tzu Wei

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |12:28 WIB
Hasil 16 Besar Kumamoto Masters 2025: Alwi Farhan Dipulangkan Wang Tzu Wei
Alwi Farhan harus mengepak koper di babak 16 besar Kumamoto Masters 2025 Super 500 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Alwi Farhan harus mengepak koper di babak 16 besar Kumamoto Masters 2025 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu kalah dari Wang Tzu Wei 19-21 dan 12-21.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Kamis (13/11/2025) siang WIB, Alwi langsung tancap gas sejak awal pertandingan gim pertama. Pukulan menyilang serta smash keras membuat Wang kewalahan. 

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Alwi langsung mengamankan keunggulan cepat dengan skor 11-5. Permainannya semakin matang mendekati akhir gim.

Namun sayang, Alwi justru kehilangan momentum pada akhir pertandingan gim pertama. Wang memanfatkan situasi ini dengan baik. Ia hilang banyak poin. 

Pada akhirnya, Alwi kalah pada gim pertama dengan skor 19-21. Memasuki gim kedua, tunggal putra asal Solo itu masih belum menemukan pola permainan terbaiknya. 

 

Halaman:
1 2
