Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Head to Head Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, Siapa Unggul?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |11:36 WIB
<i>Head to Head</i> Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, Siapa Unggul?
Simak rekor pertemuan Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Head to Head Gregoria Mariska Tunjung vs Ratchanok Intanon jelang final Kumamoto Masters 2025 sungguh menarik. Apakah tunggal putri Indonesia itu unggul?

Kumamoto Masters 2025 memasuki partai puncak. Seluruh pertandingan akan digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Minggu (16/11/2025) mulai pukul 09.00 WIB.

1. Partai Keempat

Ratchanok Intanon

Duel final tunggal putri itu menjadi giliran keempat. Gregoria akan menghadapi Intanon sekira pukul 13.00 WIB. Tentu, sebelum pertarungan, menarik untuk melihat rekor pertemuan kedua pemain.

Berdasarkan informasi di laman resmi BWF, Gregoria dan Intanon telah berjumpa sebanyak 12 kali. Tunggal putri asal Thailand itu terlalu superior dengan 9 kali menang!

Pertemuan pertama terjadi di Indonesia Open 2018. Ketika itu, Intanon bisa mengalahkan Gregoria dengan 11-21, 21-17, dan 14-21. Ia kembali menang di Japan Open 2018 kali ini straight game 15-21 dan 13-21.

Setelah itu, May -sapaan akrab Intanon- bak jadi kartu mati buat Gregoria. Dalam enam pertemuan beruntun setelahnya, perempuan berusia 30 tahun itu selalu menang.

Bisa dibilang, Intanon delapan kali menang beruntun atas Gregoria. Tunggal putri asal Wonogiri itu baru dapat mengalahkan lawannya pada perempatfinal Piala Uber 2024 dengan skor 22-20 dan 21-18!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183916/gregoria_mariska_tunjung-XYu8_large.jpg
Penyebab Gregoria Mariska Tunjung Tetap Bahagia meski Gagal Juarai Kumamoto Masters 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183885/gregoria_mariska_tunjung_harus_puas_menjadi_runner_up_kumamoto_masters_2025_super_500-B1CD_large.jpg
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Harus Puas Jadi Runner up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183831/jadwal_siaran_langsung_final_kumamoto_masters_2025_sudah_diketahui-LGAr_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183818/gregoria_mariska_tunjung_dan_ratchanok_intanon-D1sH_large.jpg
Adu Ranking Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183817/gregoria_mariska_tunjung-kwL6_large.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Rebut Gelar Juara Kumamoto Masters 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183736/gregoria_mariska_tunjung-GJOn_large.jpg
Gregoria Mariska Hattrick Final di Kumamoto Masters: Senang dan Tidak Menyangka!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement