Head to Head Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, Siapa Unggul?

KUMAMOTO – Head to Head Gregoria Mariska Tunjung vs Ratchanok Intanon jelang final Kumamoto Masters 2025 sungguh menarik. Apakah tunggal putri Indonesia itu unggul?

Kumamoto Masters 2025 memasuki partai puncak. Seluruh pertandingan akan digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Minggu (16/11/2025) mulai pukul 09.00 WIB.

1. Partai Keempat

Duel final tunggal putri itu menjadi giliran keempat. Gregoria akan menghadapi Intanon sekira pukul 13.00 WIB. Tentu, sebelum pertarungan, menarik untuk melihat rekor pertemuan kedua pemain.

Berdasarkan informasi di laman resmi BWF, Gregoria dan Intanon telah berjumpa sebanyak 12 kali. Tunggal putri asal Thailand itu terlalu superior dengan 9 kali menang!

Pertemuan pertama terjadi di Indonesia Open 2018. Ketika itu, Intanon bisa mengalahkan Gregoria dengan 11-21, 21-17, dan 14-21. Ia kembali menang di Japan Open 2018 kali ini straight game 15-21 dan 13-21.

Setelah itu, May -sapaan akrab Intanon- bak jadi kartu mati buat Gregoria. Dalam enam pertemuan beruntun setelahnya, perempuan berusia 30 tahun itu selalu menang.

Bisa dibilang, Intanon delapan kali menang beruntun atas Gregoria. Tunggal putri asal Wonogiri itu baru dapat mengalahkan lawannya pada perempatfinal Piala Uber 2024 dengan skor 22-20 dan 21-18!