Penyebab Gregoria Mariska Tunjung Tetap Bahagia meski Gagal Juarai Kumamoto Masters 2025

KUMAMOTO – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menunjukkan sikap positif meski harus puas menjadi runner-up di Kumamoto Masters 2025. Meskipun gagal meraih gelar juara, Gregoria merasa turnamen super 500 ini membawa keberuntungan baginya dan menandai comeback yang berarti.

Pada babak final yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Minggu (16/11/2025) siang WIB, Gregoria harus mengakui keunggulan Ratchanok Intanon dari Thailand. Pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu takluk dalam dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 20-22.

1. Bersyukur dengan Hasil Kumamoto Masters 2025

Meskipun hasilnya bukan yang terbaik, Gregoria mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa kembali naik podium. Ia mengaku sangat senang dengan performa yang ditunjukkan sepanjang Kumamoto Masters 2025.

"Tetap mengucap syukur bisa kembali ke podium walaupun ini bukan hasil yang terbaik yang bisa saya raih. Banyak hal positif yang bisa diambil dari Kumamoto Masters tahun ini dan saya juga cukup senang dengan performa tadi," ujar Gregoria dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (16/11/2025).

Gregoria kemudian menceritakan detail pertandingannya melawan Intanon. Ia mengakui sempat memiliki peluang untuk merebut keunggulan di gim pertama, namun poin dari Intanon sangat sulit didapatkan.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

“Di gim pertama saya ada kesempatan untuk mengambil keunggulan tapi terlepas. Lalu di gim kedua sudah tertinggal 16-20 tapi saya masih berusaha dan bisa mengejar sampai 20-20 sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Ratchanok," sambung Gregoria.

"Kredit untuk dia karena bermain sangat bagus, dia layak mendapat gelar ini," tambahnya.