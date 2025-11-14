Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters 2025: Bungkam Tuan Rumah, Gregoria Mariska Maju ke Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |10:36 WIB
Hasil Perempatfinal Kumamoto Masters 2025: Bungkam Tuan Rumah, Gregoria Mariska Maju ke Semifinal!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL perempatfinal Kumamoto Masters 2025 menarik diulas. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil melenggang ke babak semifinal.

Kepastian itu didapat usai Gregoria menundukkan wakil tuan rumah, Asuka Takahashi, di perempatfinal. Main di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada Jumat (14/11/2025) pagi WIB, Gregoria berhasil memenangkan pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-13.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Jalannya Pertandingan

Asuka Takahashi tampil dominan pada awal pertandingan gim pertama. Wakil tuan rumah itu bermain percaya diri dengan pukulan menyilang dan smash keras yang merepotkan Gregoria.

Walau demikian, Gregoria membalas dengan memainkan bola-bola pendek untuk mengelabui pergerakan Asuka. Sempat mengejar, Gregoria akhirnya tertinggal pada jeda interval gim pertama dengan skor 8-11.

Setelah rehat, Gregoria bermain agresif dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Namun sayang, tunggal putri Indonesia itu tak mampu membalikkan keadaan. Asuka berhasil memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-16.

 

Halaman:
1 2
