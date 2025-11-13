Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |20:03 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan MotoGP Valencia 2025 hanya di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+ dapat ketahui di artikel ini. Balapan seri penutup dari musim 2025 tersebut tepatnya akan berlangsung pada 14-16 November 2025 dan dapat disaksikan secara streaming dengan klik di sini.

Balapan seri terakhir dari MotoGP 2025 akan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Sebagai seri penutup musim, pertarungan di Valencia selalu menjadi salah satu yang paling menegangkan dan sering kali menjadi penentu gelar juara dunia!

Jadwal Lengkap MotoGP Valencia 2025:

Jumat, 14 November 2025

14:55 WIB: Moto3 Free Practice 1

15:50 WIB: Moto2 Free Practice 1

16:35 WIB: MotoGP Free Practice 1

19:10 WIB: Moto3 Practice

20:05 WIB: Moto2 Practice

20:50 WIB: MotoGP Practice

Sabtu, 15 November 2025

14:35 WIB: Moto3 Free Practice 2

15:20 WIB: Moto2 Free Practice 2

16:00 WIB: MotoGP Free Practice 2

16:40 WIB: MotoGP Qualifying 1 & 2

18:45 WIB: Moto3 Qualifying 1 & 2

19:45 WIB: Moto2 Qualifying 1 & 2

20:45 WIB: MotoGP Sprint

MotoGP Valencia 2025
MotoGP Valencia 2025

Minggu, 16 November 2025

15:35 WIB: MotoGP Warm Up + Rider’s Fan Parade

17:00 WIB: Moto2 Race

18:25 WIB: MotoGP Race

19:40 WIB: Moto3 Race

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Telusuri berita Sport lainnya
