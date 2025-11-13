JADWAL dan link live streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+ dapat ketahui di artikel ini. Balapan seri penutup dari musim 2025 tersebut tepatnya akan berlangsung pada 14-16 November 2025 dan dapat disaksikan secara streaming dengan klik di sini.
Balapan seri terakhir dari MotoGP 2025 akan berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Sebagai seri penutup musim, pertarungan di Valencia selalu menjadi salah satu yang paling menegangkan dan sering kali menjadi penentu gelar juara dunia!
Jumat, 14 November 2025
14:55 WIB: Moto3 Free Practice 1
15:50 WIB: Moto2 Free Practice 1
16:35 WIB: MotoGP Free Practice 1
19:10 WIB: Moto3 Practice
20:05 WIB: Moto2 Practice
20:50 WIB: MotoGP Practice
Sabtu, 15 November 2025
14:35 WIB: Moto3 Free Practice 2
15:20 WIB: Moto2 Free Practice 2
16:00 WIB: MotoGP Free Practice 2
16:40 WIB: MotoGP Qualifying 1 & 2
18:45 WIB: Moto3 Qualifying 1 & 2
19:45 WIB: Moto2 Qualifying 1 & 2
20:45 WIB: MotoGP Sprint
Minggu, 16 November 2025
15:35 WIB: MotoGP Warm Up + Rider’s Fan Parade
17:00 WIB: Moto2 Race
18:25 WIB: MotoGP Race
19:40 WIB: Moto3 Race