Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |21:54 WIB
Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik
Marc Marquez dan Alex Marquez di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, menyebut musim kompetisi MotoGP 2025 sebagai tahun yang benar-benar bersejarah dalam kariernya. Hal ini dikarenakan keberhasilannya merebut gelar juara dunia, sementara sang adik, Alex Marquez, berhasil finis sebagai runner-up di klasemen akhir.

Harus diakui, duet Marquez bersaudara memang tampil sangat impresif sepanjang musim 2025. Mereka berhasil menggoreskan tinta emas dalam buku sejarah MotoGP dengan mengamankan posisi peringkat satu dan dua di akhir musim, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

1. Rekor yang Sulit Terpecahkan

Marc Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, mengunci gelar juara dunia musim ini pada seri MotoGP Jepang 2025. Sementara itu, Alex Marquez memastikan dirinya sebagai runner-up musim ini di seri balapan MotoGP Malaysia 2025.

Pencapaian luar biasa ini membuat Marc Marquez merasa sangat bangga. Ia bahkan yakin bahwa tidak ada pasangan pembalap bersaudara lain yang mampu mengulang prestasi yang dicatatkan oleh Marquez bersaudara.

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

“Jujur saja, tahun 2025 ini benar-benar bersejarah, bukan hanya karena apa yang kami raih, tapi juga bagaimana kami meraihnya,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Kamis (13/11/2025).

“Dua bersaudara yang finis pertama dan kedua di MotoGP belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya berani bilang 90 persen tidak akan terjadi lagi,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement