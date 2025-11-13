Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, menyebut musim kompetisi MotoGP 2025 sebagai tahun yang benar-benar bersejarah dalam kariernya. Hal ini dikarenakan keberhasilannya merebut gelar juara dunia, sementara sang adik, Alex Marquez, berhasil finis sebagai runner-up di klasemen akhir.

Harus diakui, duet Marquez bersaudara memang tampil sangat impresif sepanjang musim 2025. Mereka berhasil menggoreskan tinta emas dalam buku sejarah MotoGP dengan mengamankan posisi peringkat satu dan dua di akhir musim, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

1. Rekor yang Sulit Terpecahkan

Marc Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, mengunci gelar juara dunia musim ini pada seri MotoGP Jepang 2025. Sementara itu, Alex Marquez memastikan dirinya sebagai runner-up musim ini di seri balapan MotoGP Malaysia 2025.

Pencapaian luar biasa ini membuat Marc Marquez merasa sangat bangga. Ia bahkan yakin bahwa tidak ada pasangan pembalap bersaudara lain yang mampu mengulang prestasi yang dicatatkan oleh Marquez bersaudara.

Alex Marquez dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

“Jujur saja, tahun 2025 ini benar-benar bersejarah, bukan hanya karena apa yang kami raih, tapi juga bagaimana kami meraihnya,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Kamis (13/11/2025).

“Dua bersaudara yang finis pertama dan kedua di MotoGP belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya berani bilang 90 persen tidak akan terjadi lagi,” tambahnya.