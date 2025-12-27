Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Atlet Skateboard Mikhayla Shanum: Bocah 11 Tahun asal Papua Pegunungan yang Jadi Sorotan di SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |02:01 WIB
Profil Atlet Skateboard Mikhayla Shanum: Bocah 11 Tahun asal Papua Pegunungan yang Jadi Sorotan di SEA Games 2025
Atlet skateboard Indonesia, Mikhayla Shanum. (Foto: Instagram/kekesrintil)
A
A
A

GELARAN SEA Games 2025 di Thailand tidak hanya menjadi ajang perburuan medali bagi kontingen Indonesia, tetapi juga panggung lahirnya sensasi baru dari generasi Alpha. Nama Mikhayla Shanum Caya mendadak menjadi buah bibir setelah mencatatkan sejarah sebagai atlet termuda yang mewakili Tim Merah Putih di ajang tersebut.

Di usianya yang baru menginjak 11 tahun, Mikhayla tampil tanpa rasa gentar di cabang olahraga (cabor) skateboard nomor Park Putri.

Lahir dan besar dalam lingkungan olahraga yang kental, bakat Mikhayla merupakan warisan dari sang ayah, Anthony Adam Caya, yang juga merupakan sosok atlet skateboard nasional. Dukungan keluarga yang solid inilah yang menjadi fondasi bagi atlet asal Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan tersebut untuk menekuni papan luncur sejak dini hingga akhirnya mampu menembus level internasional.

1. Dari Ekshibisi PON Hingga Final di Thailand

Sebelum menguncang panggung Asia Tenggara, ketajaman teknik Mikhayla sudah mulai terasah di kancah domestik. Ia sempat mencuri perhatian saat mewakili Papua Pegunungan dalam nomor ekshibisi skateboard pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Mikhayla Shanum. (Foto: Kemenpora)
Mikhayla Shanum. (Foto: Kemenpora)

Pengalaman bertanding di level nasional tersebut terbukti efektif dalam membentuk mentalitas dan kepercayaan dirinya sebelum menghadapi lawan yang jauh lebih senior di Thailand. Pada debutnya di SEA Games 2025, Mikhayla menunjukkan performa yang eksplosif.

Meski harus bersaing dengan atlet yang memiliki jam terbang tinggi, Mikhayla berhasil melaju ke babak final setelah menempati peringkat ketujuh di babak penyisihan dengan raihan skor 45,93. Walaupun belum berhasil mengamankan medali di partai puncak, keberhasilannya menembus final merupakan sinyal kuat bagi masa depan cerah skateboard Indonesia.

2. Simbol Harapan Baru

Postur tubuh Mikhayla yang mungil justru menjadi keunggulan saat ia melakukan manuver lincah dan berani di atas bowl. Banyak pengamat menilai kehadirannya sebagai angin segar bagi regenerasi atlet skateboard nasional.

 

Halaman:
1 2
Halaman:

1 2
