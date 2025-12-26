Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Pukulan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Bidadari Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |10:53 WIB
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Pukulan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Bidadari Indonesia!
Ratchanok Intanon jadi ratu bulu tangkis dunia. (Foto: Instagram/@ratchanokmay)
LIMA pebulu tangkis tunggal putri dunia dengan pukulan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2025 menarik diulas. Salah satunya pebulu tangkis supercantik Indonesia.

Ya, kiprah manis ditunjukkan sejumlah pebulu tangkis dunia di BWF World Tour Finals 2025 yang rampung akhir pekan lalu. Persaingan sengit kerap tersaji demi merebut gelar juara di turnamen penutup akhir tahun tersebut.

Di sektor tunggal putri, beberapa pemain tampil gacor hingga melakukan pukulan smash kuat. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Pukulan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2025:

1. Putri Kusuma Wardani

Putri Kusuma Wardani

Salah satu pebulu tangkis tunggal putri dunia dengan pukulan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2025 adalah Putri Kusuma Wardani. Bidadari tunggal putri Indonesia ini bertengger di urutan keempat dalam daftar pukulan smash terkuat.

Dilansir dari Instagram resmi BWF, Putri KW catatkan kecepatan smash 353,7 kph. Sayangnya, perjalanan Putri KW terhenti di fase grup. Dia kalah dari An Se Young dan juga Akane Yamaguchi, namun menutup perjalanan dengan kalahkan Tomoka Miyazaki.

2. Ratchanok Intanon

Ratchanok Intanon

Kemudian, ada Ratchanok Intanon. Bidadari bulu tangkis Thailand ini berada di posisi teratas dalam daftar pukulan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2025.

Intanon bahkan menduduki dua posisi teratas dalam daftar itu. Pertama, dia catatkan kecepatan smash 376,3 kph dan kedua 362,8 kph. Intanon sendiri lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2025 tetapi gagal ke final karena kalah dari Wang Zhi Yi dengan skor 21-15, 17-21, dan 11-21.

 

