Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |18:57 WIB
Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games
Legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

DALAM sejarah bulu tangkis Indonesia, nama Susy Susanti menempati kasta tertinggi sebagai legenda tunggal putri terbaik sepanjang masa. Pencapaiannya yang paling monumental tentu saja keberhasilannya mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade Barcelona 1992.

Namun, di balik lemari trofinya yang penuh dengan gelar bergengsi dunia, terdapat satu fakta unik yang jarang disadari, Susy tidak pernah mencicipi podium tertinggi di pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games.

Lahir di Tasikmalaya pada 11 Februari 1971, perjalanan besar Susy dimulai dari PB Tunas Tasikmalaya sebelum akhirnya hijrah ke Jakarta untuk bergabung dengan PB Jaya Raya. Di bawah tempaan dingin pelatih Liang Chiu Sia, karakter permainan reli panjang yang melelahkan serta teknik "smash" tajam Susy mulai terbentuk, menjadikannya momok bagi lawan-lawan tangguh di panggung internasional.

1. Tangisan Haru di Barcelona

Puncak kejayaan Susy terjadi pada tahun 1992, ketika ia mengukir sejarah di Barcelona. Setelah menyingkirkan wakil China, Huang Hua, Susy menghadapi Bang Soo-hyun dari Korea Selatan di partai final yang dramatis.

Susy Susanti
Susy Susanti

Meski sempat kalah di set pertama, Susy bangkit dan menang dengan skor 5-11, 11-5 dan 11-3. Kemenangan ini tidak hanya memberikan emas bagi dirinya, tetapi juga menyatukan kebahagiaan dengan sang suami, Alan Budikusuma, yang turut meraih emas di nomor tunggal putra.

Karier istri Alan Budikusuma ini semakin mentereng dengan koleksi lima gelar Indonesia Open, lima gelar World Grand Prix Finals, serta empat mahkota All England. Tak hanya di nomor individu, Susy juga menunjukkan jiwa kepemimpinannya sebagai kapten tim saat membawa Indonesia mematahkan dominasi China untuk menjuarai Piala Uber pada edisi 1994 dan 1996.

Atas dedikasi luar biasanya, BWF secara resmi memasukkannya ke dalam Hall of Fame pada tahun 2004.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191882/ye_zhaoying-PUYa_large.jpg
Kisah Pilu Ye Zhaoying, Legenda Bulu Tangkis China yang Terbuang dan Terasing di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191862/gregoria_mariska_tunjung-bmDY_large.jpg
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191685/wang_chi_lin-UqAc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191591/simak_respons_berkelas_an_se_young_usai_pecahkan_3_rekor_gila_di_bwf_world_tour_2025-qChi_large.jpg
Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191477/an_se_young-SdBo_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis Uang yang Diperoleh Pebulu Tangkis An Se Young Sepanjang Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191455/an_se_young-ow15_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Kalahkan An Se Young di 2025, Nomor 1 Jagoan dari China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement