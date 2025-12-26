Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Mikhayla Shanum: Bocah 11 Tahun asal Papua Pegunungan yang Guncang Skateboard SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |02:00 WIB
Kisah Mikhayla Shanum: Bocah 11 Tahun asal Papua Pegunungan yang Guncang Skateboard SEA Games 2025
Atlet skateboard Indonesia, Mikhayla Shanum. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

PANGGUNG SEA Games 2025 Thailand tidak hanya menjadi arena perebutan medali, tetapi juga menjadi saksi lahirnya bintang masa depan Indonesia. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Mikhayla Shanum Caya.

Pada usianya yang baru menginjak 11 tahun, atlet berbakat asal Papua Pegunungan ini sukses mengukir sejarah sebagai perwakilan termuda Tim Merah Putih di ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

1. Langkah Menuju Panggung Internasional

Kemampuan Mikhayla dalam mengolah papan luncur tidak datang begitu saja. Ia tumbuh besar dalam lingkungan olahraga yang sangat mendukung, di bawah bimbingan sang ayah, Anthony Adam Caya, yang juga merupakan atlet skateboard nasional. Dukungan keluarga yang solid menjadi fondasi utama bagi Mikhayla dalam menekuni nomor skateboard park putri sejak usia dini.

Sebelum terbang ke Thailand, Mikhayla telah lebih dulu mengasah mental bertandingnya di level domestik. Ia sempat ambil bagian dalam nomor ekshibisi skateboard pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh–Sumut 2024.

Mikhayla Shanum. (Foto: Kemenpora)
Mikhayla Shanum. (Foto: Kemenpora)

Pengalaman tersebut terbukti ampuh membentuk kepercayaan dirinya saat harus berhadapan dengan pesaing-pesaing internasional yang secara usia dan pengalaman jauh lebih senior darinya.

2. Harapan Baru Skateboard Nasional

Meski datang sebagai debutan yang masih belia, Mikhayla menunjukkan performa yang sangat menjanjikan. Pada babak penyisihan, ia berhasil menembus partai final setelah menempati posisi ketujuh dengan perolehan skor 45,93.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3191908/riyan_jefri-6UQ4_large.jpg
Kado Natal Terindah: Riyan Jefri Persembahkan Emas SEA Games 2025 untuk Ibu dan Mendiang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3191907/dewi_laila-cHXK_large.jpg
Kisah di Balik Emas Menembak SEA Games 2025: Perjuangan Dewi Laila Tahan Mual saat Hamil demi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/43/3191827/medali_sea_games_2025-MS3y_large.jpg
Raih 91 Emas di SEA Games 2025, NOC Indonesia: Wejangan Presiden Prabowo Bikin Atlet Indonesia Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/43/3191807/sea_games_2025_thailand-eS1u_large.jpg
SEA Games 2025 Thailand Prioritaskan Cabor Olimpiade, Ajang Pemanasan untuk Asian Games hingga Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/43/3191775/rizki_juniansyah-uhy0_large.jpg
5 Negara yang Berikan Bonus Terbesar di SEA Games 2025, Nomor 1 Indonesia Tembus Rp1 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191692/andi_jerni-4S1e_large.jpg
Luruskan Kabar Intimidasi, Raja Sapta Oktohari Ungkap Fakta Penyelamatan Medali Andi Jerni
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement