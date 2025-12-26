Kado Natal Terindah: Riyan Jefri Persembahkan Emas SEA Games 2025 untuk Ibu dan Mendiang Ayah

PRESTASI membanggakan diukir oleh atlet kickboxing Indonesia, Riyan Jefri Hamonangan Lumbanbatu, pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Pemuda berusia 24 tahun tersebut sukses mengamankan medali emas setelah memenangkan pertarungan dramatis di partai puncak.

Bagi Riyan, kemenangan ini bukan sekadar pencapaian olahraga, melainkan sebuah kado Natal penuh emosi yang ia persembahkan khusus untuk keluarga tercinta.

1. Pertarungan Sengit di Kandang Lawan

Tampil sebagai debutan di ajang multicabang terbesar Asia Tenggara ini, Riyan harus menghadapi tantangan besar dengan melawan wakil tuan rumah, Jakkrit Kongtook. Bertanding di John Paul II Sports Center, Samut Prakan, pada nomor K1-60 kilogram, Riyan dipaksa bekerja ekstra keras hingga detik-detik terakhir.

Riyan mengungkapkan bahwa kemenangan tipis yang diraihnya merupakan hasil dari pemanfaatan momentum 10 detik sebelum laga usai. Dengan sisa tenaga yang ada, pria asal Pematangsiantar ini melancarkan kombinasi tendangan dan pukulan yang akhirnya memastikan dirinya naik ke podium tertinggi.

Riyan Jefri. (Foto: Instagram/riyanjefri_)

“Pertandingan sangat begitu ketat. Momen 10 detik terakhir, saya manfaatkan semaksimal mungkin dengan melakukan tendangan dan pukulan ke lawan. Akhirnya saya menang dengan skor tipis dan meraih emas,” kata Riyan, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Jumat (26/12/2025).

“Program latih tanding di Uzbekistan, Kirgistan, dan di Jakarta sangat membantu, terutama untuk menambah pengalaman dan mental bertanding di atas ring,” tambahnya.

2. Dedikasi Setahun Kepergian Sang Ayah

Medali emas ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi Riyan karena momennya bertepatan dengan satu tahun kepergian sang ayah. Sang ayah wafat tepat saat Riyan tengah menjalani masa persiapan menuju SEA Games Thailand.